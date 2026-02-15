SOLEDAD, REFERENTE POR SU MODELO EN INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN COLONIAS

– Juan Manuel Navarro dijo que el municipio destaca por transformar espacios públicos en áreas dignas y seguras, para el funcionamiento de servicios fundamentales, como agua purificada y prevención médica, para el bienestar de todas las familias.

Bajo el liderazgo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez ha consolidado un modelo de infraestructura urbana y acceso a servicios básicos que se ha convertido en ejemplo y referente, por garantizar y acercar atención cercana con Purificadoras de Agua Potable y Consultorios Médicos gratuitos, y la transformación de espacios públicos en áreas dignas y seguras mediante la pavimentación y alumbrado de calles, esfuerzos que son resultado de la política pública que escucha y atiende las necesidades de la gente.

Gracias a la visión clara y comprometida del Alcalde, las y los habitantes reciben Parques Urbanos que fomentan la recreación sana, acompañados de módulos de purificación de agua para el consumo humano, así como centros de salud que buscan complementar las condiciones de bienestar social, como fue el caso de la inauguración del Centro de Servicios en la colonia Ciudad Real.

Aquí, se aprovechó un espacio municipal para convertirlo en un sitio iluminado, con juegos infantiles y dos módulos que garantizan derechos de las familias, como acceso a la salud y al agua. Las personas recibirán atención médica de primer contacto sin costo, al igual que cuatro garrafones de líquido vital cada semana en cada hogar.

Como parte de la estrategia integral, se ha priorizado el acercamiento de estos servicios básicos, a través de este modelo de infraestructura, a las familias que más lo necesitan, como la que actualmente existe en Villas del Sol y la que se proyecta construir en la colonia 21 de Marzo, obras completas que ofrecen convivencia, alimentación de calidad y salud.

El edil, Navarro Muñiz afirmó que seguirá realizándose este tipo de infraestructura de servicios en todo el municipio, para llegar a más beneficiarios y seguir imprimiendo una red de Parques y ampliando la dotación de programas sociales que han sido la marca institucional de estos gobiernos gallardistas, desde hace 15 años.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de cercanía con las y los soledenses, acercando servicios básicos y prioritarios, fortaleciendo la infraestructura urbana y atendiendo de manera directa las demandas de la gente, para seguir transformando el municipio y mejorar la calidad de vida de las y los soledenses.