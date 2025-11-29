12.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

SOLEDAD PARTICIPA EN OPERATIVO “HÉROES PAISANOS” PARA PROTEGER A CONNACIONALES EN SU REGRESO AL PAÍS

By Redacción
109
spot_img
sábado, noviembre 29, 2025

– El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz participó en el arranque interinstitucional del operativo, fortaleciendo la colaboración de Soledad en la protección de las y los connacionales.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, participó en el arranque federal-estatal del Operativo Especial 2025 “Héroes Paisanos”, encabezado por el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona y el Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en el Parque Tangamanga Uno, refrendando el compromiso del municipio de colaborar de manera cercana para garantizar un retorno seguro a quienes radican en el extranjero.

Reconoció los esfuerzos del Gobierno federal y estatal, así como de todas las instancias de emergencia y auxilio, para asegurar que cada paisano y paisana disfrute de una estancia segura, amena e inolvidable con sus familias. «A nuestros connacionales, agradecerles su contribución a Soledad de Graciano Sánchez, por sumar al desarrollo social y no olvidar sus raíces».

El Alcalde informó que el municipio contribuirá con patrullas de la Guardia Civil Municipal, formando parte del pase de revista. Agregó que Soledad instalará un módulo de atención sobre la carretera a Matehuala, la vía principal de acceso para miles de connacionales que retornan desde Estados Unidos durante la temporada decembrina, con el objetivo de recibirles en un entorno de paz y apoyo, reforzando la cercanía con las familias que cruzan por la región y garantizando atención inmediata.

«En este espacio participarán agentes de la Subdirección de Proximidad Social, paramédicos y personal de la Dirección de Turismo Municipal, quienes trabajarán coordinados con corporaciones de los tres niveles de gobierno para brindar orientación, atención inmediata y acompañamiento en los traslados».

Destacó que estas acciones fortalecen la ruta segura que cada año consolida Soledad, atendiendo de manera directa a las familias que cruzan por el municipio. “Estamos presentes para que el tramo de Soledad sea un paso seguro para todas y todos nuestros connacionales; nuestra responsabilidad es garantizar tranquilidad y apoyo en el trayecto que les corresponde cruzar por aquí”, afirmó el Alcalde.

Añadió que el dispositivo municipal mantendrá presencia fija en la carretera a Matehuala y ampliará vigilancia en comunidades como Ventura y zonas que conectan hacia la zona metropolitana, siempre bajo la encomienda de escuchar y atender a quienes transitan por la región.

Artículo anterior
PODER LEGISLATIVO ACTUARÁ ANTE DECISIÓN DE REGIDORES CONCEJALES DE VILLA DE POZOS QUE SE AUTORIZARON BONO: DIP. HÉCTOR SERRANO CORTÉS
Artículo siguiente
San Luis Capital se suma al Operativo Héroes Paisanos para garantizar una estancia segura y amable
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.