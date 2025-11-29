SOLEDAD PARTICIPA EN OPERATIVO “HÉROES PAISANOS” PARA PROTEGER A CONNACIONALES EN SU REGRESO AL PAÍS

– El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz participó en el arranque interinstitucional del operativo, fortaleciendo la colaboración de Soledad en la protección de las y los connacionales.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, participó en el arranque federal-estatal del Operativo Especial 2025 “Héroes Paisanos”, encabezado por el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona y el Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en el Parque Tangamanga Uno, refrendando el compromiso del municipio de colaborar de manera cercana para garantizar un retorno seguro a quienes radican en el extranjero.

Reconoció los esfuerzos del Gobierno federal y estatal, así como de todas las instancias de emergencia y auxilio, para asegurar que cada paisano y paisana disfrute de una estancia segura, amena e inolvidable con sus familias. «A nuestros connacionales, agradecerles su contribución a Soledad de Graciano Sánchez, por sumar al desarrollo social y no olvidar sus raíces».

El Alcalde informó que el municipio contribuirá con patrullas de la Guardia Civil Municipal, formando parte del pase de revista. Agregó que Soledad instalará un módulo de atención sobre la carretera a Matehuala, la vía principal de acceso para miles de connacionales que retornan desde Estados Unidos durante la temporada decembrina, con el objetivo de recibirles en un entorno de paz y apoyo, reforzando la cercanía con las familias que cruzan por la región y garantizando atención inmediata.

«En este espacio participarán agentes de la Subdirección de Proximidad Social, paramédicos y personal de la Dirección de Turismo Municipal, quienes trabajarán coordinados con corporaciones de los tres niveles de gobierno para brindar orientación, atención inmediata y acompañamiento en los traslados».

Destacó que estas acciones fortalecen la ruta segura que cada año consolida Soledad, atendiendo de manera directa a las familias que cruzan por el municipio. “Estamos presentes para que el tramo de Soledad sea un paso seguro para todas y todos nuestros connacionales; nuestra responsabilidad es garantizar tranquilidad y apoyo en el trayecto que les corresponde cruzar por aquí”, afirmó el Alcalde.

Añadió que el dispositivo municipal mantendrá presencia fija en la carretera a Matehuala y ampliará vigilancia en comunidades como Ventura y zonas que conectan hacia la zona metropolitana, siempre bajo la encomienda de escuchar y atender a quienes transitan por la región.