SOLEDAD, MUNICIPIO CON FUTURO Y DESARROLLO SOCIAL CON MÁS INFRAESTRUCTURA URBANA: JUAN MANUEL NAVARRO

– El Presidente municipal encabezó la quinta sesión del Consejo de Desarrollo Social Municipal, en la que informó entregas de obras urbanas y adelantó más proyectos en el municipio, destacando la coordinación con el Estado.

Durante la quinta sesión del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció la continuidad de más obras urbanas para el crecimiento y estabilidad social y económica del territorio local, con un impulso imparable entre el Gobierno municipal y el Gobierno del Estado, a través de una mancuerna institucional que genera resultados de largo alcance para todas las familias.

En la asamblea realizada en el Auditorio Municipal, el edil dio a conocer a las y los consejeros la entrega de proyectos de nueva infraestructura en diversas colonias y localidades, así como el avance de otras más, algunas que serán entregadas próximamente, como el Parque Urbano en el fraccionamiento Villas del Sol; el Parque Urbano “Villas de Soledad” en la zona centro del municipio y la pavimentación con iluminación led de la avenida Reforma Agraria en Fracción Rivera.

Destacó el progreso de otras obras de pavimentación que fueron arrancadas en este año, y que en breve será vialidades transformadas, seguras y representativas de la justicia social que construye este gobierno de cercanía, como la calle 13 de septiembre en al colonia Primero de Mayo; calle Santa Catarina en la colonia San Felipe y cinco calles en la colonia Genaro Vázquez: “agradezco y reconozco que hoy se encuentren aquí, en este ejercicio de participación ciudadana, tenemos que llevar los beneficios a nuestra comunidad, a las escuelas de nuestros hijos; son ustedes el motor de este Consejo y la esperanza de sus colonias».

En ese sentido, Juan Manuel Navarro adelantó que en una acción más de suma de esfuerzos e inversión pública, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento iniciarán la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Camino al Ejido La Libertad, una vialidad, actualmente deplorable y urgente de rehabilitar, que además es el limítrofe con la ciudad capital: “vamos a entrarle la Secretaría de Desarrollo Urbano y el municipio, para cambiar esta avenida tan concurrida y tan afectada; se rehabilitará con concreto para disminuir las consecuencias del paso de tráfico pesado”.

Asimismo, el edil soledense hizo el compromiso de atender problemáticas de colapsos de drenaje en algunas colonias, derivado de peticiones de las y los consejeros, reiterando el plan municipal de abastecimiento de agua tras concretarse la separación del organismo INTERAPAS, el próximo año 2026: “es una decisión tomada, que avanza y con la que queremos darle a la ciudadanía un servicio seguro, agua para sus familias, de manera digna y merecedora”.

Por último, Juan Manuel Navarro manifestó que Soledad de Graciano Sánchez es hoy un municipio que se consolida hacia un futuro sostenible, en lo económico, social y urbano, y que las familias que habitan encuentran un lugar idóneo para vivir, crecer, invertir y desarrollarse con igualdad, justicia y oportunidades históricas.