SOLEDAD MANTIENE VIGILANCIA POR FRÍO Y REFUERZA RONDINES NOCTURNOS PARA PROTEGER A POBLACIÓN VULNERABLE

– Pronóstico local prevé estabilidad en el clima; el Sistema Municipal de Protección Civil refuerza recomendaciones a niñas, niños y adultos mayores, además de mantener el operativo invernal.

El Sistema Municipal de Protección Civil informó que, tras las recientes lluvias en Soledad de Graciano Sánchez, las condiciones climáticas han comenzado a estabilizarse, dando paso a un ascenso gradual en las temperaturas a partir de este martes; aunque las condiciones climáticas tenderán a mejorar, la dependencia llamó a mantener atención especial en niñas y niños menores de cinco años y en personas adultas mayores de 60, quienes son más susceptibles a los cambios bruscos de clima, siguiendo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener un Gobierno Municipal cercano y vigilante ante cualquier situación que pueda afectar a las familias.

Para este miércoles se prevé un día despejado con una temperatura máxima de 25 grados y mínima de 10, condiciones que permitirán una sensación térmica más cálida durante el día; el resto de la semana mantendrá valores estables, con máximas que alcanzarán hasta 26 grados y mínimas que podrían descender a 8 grados dependiendo del periodo del día, aun con esta recuperación térmica, Protección Civil Municipal exhortó a la población a abrigarse adecuadamente, evitar cambios repentinos de temperatura y estar atentos a signos de enfermedades respiratorias, especialmente en los sectores más vulnerables.

El Gobierno Municipal recordó que continúa activo el Programa Invernal de rondines nocturnos, mediante el cual se recorren colonias y puntos estratégicos para detectar a personas en situación vulnerable y ofrecerles un espacio seguro donde resguardarse en el albergue habilitado con apoyo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que brinda cobijo, alimento y un entorno protegido durante las noches más frías.

En los casos donde las personas prefieren no ingresar al albergue, el Sistema Municipal de Protección Civil les entrega cobijas para reducir los riesgos asociados a la exposición prolongada al frío; con estas acciones, se reafirma el compromiso de un Gobierno que escucha, atiende y permanece cercano a quienes más apoyo necesitan en esta temporada.