SOLEDAD MANTIENE EN ÓPTIMAS CONDICIONES SUS ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS

– Durante el segundo semestre de 2025, la Dirección de Servicios Municipales intervino 36 áreas recreativas y recolectó más de 61 mil kilos de maleza y basura, garantizando espacios limpios y seguros para las familias.

Con el compromiso de mantener una ciudad limpia, ordenada y con espacios públicos dignos para las familias, la Dirección de Servicios Municipales de Soledad de Graciano Sánchez intensificó sus labores durante el segundo semestre de 2025, en este periodo, se realizaron acciones de limpieza en 36 áreas recreativas y zonas verdes, se intervino en 31 colonias y se recolectaron más de 61 mil kilogramos de basura y maleza, además de atender 210 mil metros cuadrados de calles y espacios públicos.

Estas acciones se desarrollan siguiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha enfatizado la importancia de mantener una ciudad con buena imagen y espacios seguros para el esparcimiento de todas y todos; por ello, la Dirección de Servicios Municipales, mantiene un ritmo constante de trabajo que da respuesta directa a los reportes ciudadanos y refuerza la cercanía del Gobierno Municipal con la población.

Recientemente, se realizaron labores de limpieza general en las área recreativas ubicadas entre las calles Ximena y María Teresa, en la colonia La Lomita; además, se ejecutaron trabajos de poda, deshierbe y barrido en la colonia Los Agaves 1, y se rehabilitaron espacios como la Unidad Deportiva San Francisco de Asís y la Unidad Recreativa de la colonia San Isidro; también se efectuaron tareas de mantenimiento en el Fraccionamiento San Lorenzo y en la colonia Arcos de San Pedro, atendiendo peticiones vecinales.

Estas acciones dan muestra del compromiso del Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez por fortalecer el bienestar urbano y ambiental del municipio, con estas intervenciones, se promueve una mejor imagen de la ciudad y se garantiza que las familias disfruten de espacios públicos limpios, funcionales y seguros, reafirmando la cercanía de la administración.