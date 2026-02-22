15.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

«SOLEDAD LE CANTA AL AMOR» SE LLEVA A CABO CON ÉXITO EN UNA GRAN VELADA FAMILIAR

By Redacción
111
spot_img
domingo, febrero 22, 2026

– Una noche romántica impulsada por Cultura y Turismo Municipal fortalece la convivencia familiar y el acceso a eventos de calidad, en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango».

Más de 300 personas disfrutaron la noche del sábado de la velada romántica “Soledad le canta al amor”, realizada en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango», como parte de las actividades conmemorativas del 14 de febrero impulsadas por la Dirección de Cultura y Turismo Municipal, y con el respaldo del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha instruido acercar eventos artísticos de calidad a las familias y fortalecer la convivencia en espacios culturales dignos.

El programa abrió con la presentación de la agrupación Labios Rojos; posteriormente, la Rondalla de COBACH 01 ofreció un emotivo intermedio, y el cierre estuvo a cargo de “Voces y Guitarras de San Luis Potosí”, que conquistó al público con interpretaciones de clásicos de José Alfredo Jiménez como «Si nos dejan», «El Andariego» así como temas románticos como «Bésame mucho», entre otros, que fueron coreados por asistentes de todas las edades.

Durante los intermedios se realizaron dinámicas que incluyeron serenatas personalizadas y la entrega de obsequios por parte de las agrupaciones participantes, lo que generó un ambiente cercano y participativo entre madres y padres de familia, niñas, niños y personas adultas mayores que abarrotaron el recinto, en una noche marcada por las guitarras, las voces y el sonido del bandolón.

Con este tipo de actividades, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de mantenerse cerca de la población, promoviendo eventos culturales que fortalecen el tejido social y confirman la confianza de la ciudadanía en la calidad de los espectáculos y en los espacios como el Teatro y Centro Cultural, donde el Gobierno Municipal escucha y atiende a las familias.

Artículo anterior
COMUNICADO DE LA SEDENA SOBRE OPERACIÓN PARA LA DETENCIÓN DE RUBÉN «N» (A) «MENCHO»
Artículo siguiente
PLAZA PRINCIPAL DE SOLEDAD VIVE CON GRAN ENTUSIASMO DEPORTIVO LA CARRERA CONMEMORATIVA RADISSON
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.