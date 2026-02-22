«SOLEDAD LE CANTA AL AMOR» SE LLEVA A CABO CON ÉXITO EN UNA GRAN VELADA FAMILIAR

– Una noche romántica impulsada por Cultura y Turismo Municipal fortalece la convivencia familiar y el acceso a eventos de calidad, en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango».

Más de 300 personas disfrutaron la noche del sábado de la velada romántica “Soledad le canta al amor”, realizada en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango», como parte de las actividades conmemorativas del 14 de febrero impulsadas por la Dirección de Cultura y Turismo Municipal, y con el respaldo del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha instruido acercar eventos artísticos de calidad a las familias y fortalecer la convivencia en espacios culturales dignos.

El programa abrió con la presentación de la agrupación Labios Rojos; posteriormente, la Rondalla de COBACH 01 ofreció un emotivo intermedio, y el cierre estuvo a cargo de “Voces y Guitarras de San Luis Potosí”, que conquistó al público con interpretaciones de clásicos de José Alfredo Jiménez como «Si nos dejan», «El Andariego» así como temas románticos como «Bésame mucho», entre otros, que fueron coreados por asistentes de todas las edades.

Durante los intermedios se realizaron dinámicas que incluyeron serenatas personalizadas y la entrega de obsequios por parte de las agrupaciones participantes, lo que generó un ambiente cercano y participativo entre madres y padres de familia, niñas, niños y personas adultas mayores que abarrotaron el recinto, en una noche marcada por las guitarras, las voces y el sonido del bandolón.

Con este tipo de actividades, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de mantenerse cerca de la población, promoviendo eventos culturales que fortalecen el tejido social y confirman la confianza de la ciudadanía en la calidad de los espectáculos y en los espacios como el Teatro y Centro Cultural, donde el Gobierno Municipal escucha y atiende a las familias.