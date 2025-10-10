SOLEDAD INSTALA CENTRO DE ACOPIO PARA APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR LLUVIAS EN LA HUASTECA

* En coordinación con el Gobierno del Estado, el Alcalde de Soledad reafirma la solidaridad de su municipio y mantiene vigilancia permanente ante las lluvias recientes.

* Protección Civil y la Guardia Civil Estatal mantienen monitoreo constante en Soledad para garantizar la seguridad de las familias durante esta temporada.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció la instalación de un centro de acopio en la Plaza principal, con el propósito de reunir víveres, cobijas, ropa y artículos de higiene personal destinados a las familias afectadas por las lluvias en la Huasteca Potosina, en respuesta al llamado solidario del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y fortaleciendo el compromiso de Soledad con las y los potosinos que enfrentan esta contingencia.

El Alcalde destacó que su gobierno se suma a esta causa con total disposición y mantiene estrecha coordinación con el Gobierno del Estado para colaborar en las labores de apoyo y envío de los recursos recaudados. “Soledad está listo para ayudar a nuestros hermanos de la Huasteca; este es un momento de solidaridad y unión entre todas las familias potosinas”, expresó.

Navarro Muñiz informó además que, aunque el municipio no ha registrado afectaciones graves por las lluvias recientes, se mantiene en alerta preventiva, con personal de Protección Civil y la Guardia Civil Estatal atentos a cualquier eventualidad. “Gracias a Dios no hemos tenido consecuencias fuertes, pero estamos preparados y vigilantes para actuar de inmediato”, aseguró.

El Alcalde exhortó a la ciudadanía a participar en esta campaña solidaria y a extremar precauciones durante los próximos días, ante el pronóstico de más lluvias. “Pedimos a la gente manejar con cuidado, evitar distracciones y seguir las recomendaciones de Protección Civil, Soledad está unida y preparada para cuidar a sus familias y tender la mano a quienes más lo necesitan”, finalizó.