SOLEDAD IMPULSA LA INCLUSIÓN DEPORTIVA CON PARTIDO DE EXHIBICIÓN EN SILLA DE RUEDAS

* El Parque Lineal “Providencia” fue sede de este encuentro y se iluminó con la energía y entrega del equipo Indestructibles de San Luis

⁠

La tarde de este viernes, reafirmando el compromiso del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, con la inclusión deportiva, el Parque Lineal “Providencia” se llenó de aplausos, sonrisas y emoción con la presentación de un partido de exhibición de básquetbol en silla de ruedas con el equipo “Los Indestructibles”, impulsado por el Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Deportes; familias enteras acudieron al encuentro y fueron testigos de una experiencia inolvidable, que demostró que el deporte es capaz de derribar barreras y unir a la comunidad.

“Los Indestructibles”, un grupo de atletas con discapacidad que representan con orgullo al estado en distintas competencias, ofrecieron un espectáculo que inspiró a cada asistente, sus jugadas, esfuerzo y entrega arrancaron ovaciones y pusieron de pie al público, mostrando que el verdadero espíritu deportivo no conoce límites, para Soledad, abrir espacios a estas expresiones es reafirmar que la inclusión es parte fundamental del presente y futuro del municipio.

El parque lineal, que hoy se consolida como uno de los puntos de encuentro más queridos por las familias soledenses, se encendió con la energía de niñas, niños, jóvenes y adultos que disfrutaron de la exhibición, entre risas y emociones, se confirmó que este espacio recuperado es mucho más que un lugar de recreación: es un símbolo de convivencia, unidad y transformación social.

Con este evento, el Gobierno Municipal refrenda que el deporte es una herramienta de transformación social y un puente para la inclusión; al abrir las puertas a deportistas con discapacidad, Soledad se convierte en esta tierra donde todos y todas tienen un lugar para convivir sanamente, y cada esfuerzo cuenta para construir un municipio más solidario, humano y lleno de orgullo por su gente.