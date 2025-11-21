SOLEDAD ESTRENA BANDA MUNICIPAL E INSPIRA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA DE NUEVAS GENERACIONES

– Más de 30 estudiantes ya forman parte de la banda y del coro que prepara presentaciones navideñas como parte del plan cultural municipal.

Con dos presentaciones públicas que ya captaron la atención de la población, la Escuela Municipal de Música mostró el entusiasmo de niñas, niños y jóvenes que empiezan a vivir una experiencia artística transformadora para las familias en Soledad de Graciano Sánchez; desde el Teatro y Centro Cultural, donde este proyecto municipal inició hace cuatro meses con clases gratuitas, avanza de manera notable y mantiene una convocatoria abierta para que más talentos se integren a un espacio de aprendizaje cercano y accesible que se consolida como una de las iniciativas culturales más alentadoras del Ayuntamiento.

Este 20 de noviembre, aunado al coro infantil, se estrenó la Banda Municipal de Música, durante el desarrollo del Desfile conmemorativo de la gaesta revolucionaria, sumándose al contingente y haciendo demostración del talento de niños, niñas y jóvenes.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, respalda este proyecto y motiva el talento local, gracias a su apoyo se adquirieron nuevos instrumentos, incluidas melódicas entregadas de manera individual a las y los estudiantes para mejorar su formación, permitiendo que la banda avance de forma acelerada, con alumnos que ya ejecutan piezas de rock y ensambles de alientos.

Actualmente el proyecto reúne entre 30 y 40 alumnos, y se prepara una estrategia para acercarse a las escuelas del municipio con el fin de invitar a más niñas, niños y jóvenes de 8 a 15 años, sin excluir a quienes, aun siendo mayores o más pequeños, ya tengan habilidades musicales; las clases gratuitas abarcan saxofón, trompeta, guitarra, trombón, piano y batería en horario vespertino, con el propósito de sembrar el interés por la música y mantener una formación constante que el Ayuntamiento atiende para fortalecer.

Como parte del crecimiento artístico, la escuela cuenta con un pequeño coro que ha participado en eventos en la Presidencia Municipal y que actualmente se prepara con villancicos para integrarse a las actividades del encendido del árbol de Navidad. La invitación sigue abierta para que más estudiantes se sumen y encuentren un espacio de aprendizaje gratuito y cercano, respaldado por un gobierno que impulsa nuevas oportunidades culturales para todas las familias soledenses.