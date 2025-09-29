«SOLEDAD ESTA EN LAS MEJORES MANOS»: GALLARDO REFRENDA APOYO A NAVARRO Y RECONOCE INVERSIÓN DE 3 MIL MILLONES DE PESOS

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz destacó que gracias a esta coordinación, en Soledad se vive mejor y el municipio es hoy el territorio más cotizado para vivir e invertir de San Luis Potosí.

En un ambiente festivo, entre porras, aplausos y gran asistencia en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango», el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona refrendó su respaldo absoluto al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, al afirmar: “Nuestro movimiento no podría estar en mejores manos aquí en Soledad”.

El mandatario potosino destacó que, en coordinación con el municipio y con recursos del Ramo 33, se han invertido más de 3 mil millones de pesos en obras estratégicas, una cifra sin precedentes que marca un parteaguas en la transformación de Soledad. Entre los proyectos más relevantes mencionó el mega puente vehicular del Circuito Potosí, la ampliación del bulevar Río Santiago, el Parque Lineal «Providencia», los colectores pluviales en Privadas de la Hacienda y San Jorge y, próximamente, el Parque Tangamanga III, además de nuevas clínicas y programas sociales que dignifican la vida de las familias .

Por su parte, el Alcalde Juan Manuel Navarro destacó que esta inversión histórica ha permitido no solo transformar la infraestructura urbana, sino también elevar la calidad de los servicios municipales: “En Soledad se vive mejor porque hoy contamos con calles rehabilitadas, alumbrado moderno, seguridad fortalecida y apoyos sociales que llegan a quienes más lo necesitan”, afirmó.

Navarro agradeció la presencia y respaldo de su familia, en especial de su esposa Ana Lilia y su hija Ana Karen, así como el acompañamiento del Cabildo y de representantes de todos los sectores sociales, políticos, empresariales y académicos que abarrotaron el espacio cultural. También reconoció la labor de su equipo de trabajo en cada una de las áreas municipales.

El edil resaltó que durante este primer año se consolidó la Guardia Civil Municipal, con policías mejor pagados y equipados en el estado, la rehabilitación de más de 50 calles, la modernización del alumbrado público y la entrega de apoyos sociales históricos a adultos mayores, mujeres, jóvenes y estudiantes.

Finalmente, Navarro aseguró que esta gran inversión en obra pública ha convertido a Soledad en el territorio más cotizado para vivir e invertir en la zona metropolitana, consolidando al municipio como un referente de modernización, justicia social y desarrollo económico.