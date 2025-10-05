SOLEDAD ES EJEMPLO DE BUEN GOBIERNO: SENADOR Y DIPUTADOS FEDERALES

– Los representantes del poder legislativo reconocieron la cercanía y gestión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para impulsar el crecimiento económico y la competitividad del municipio

Luego del Primer Informe de Resultados del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, los diputados federales José Luis Fernández Martínez y Juan Carlos Valladares Eichelmann así como el Senador de la República, Gilberto Hernández Villafuerte, destacaron su liderazgo y la gestión realizada durante su primer año al frente del municipio.

Los funcionarios federales acompañaron al Presidente Municipal en su entrega de resultados en el Teatro y Centro Cultural de Soledad, donde resaltaron la cercanía del Alcalde con la ciudadanía, así como el profundo conocimiento en la atención de las necesidades del municipio, mismas que señalaron que se han trabajado de manera dinámica y eficiente, lo que ha favorecido el crecimiento económico y la competitividad de Soledad.

Valladares Eichelmann señaló que la gestión del Alcalde Navarro Muñiz ha dado continuidad a proyectos en curso y ha fortalecido la infraestructura, posicionando a Soledad como un municipio competitivo y atractivo para la inversión y el desarrollo económico.

Asimismo, el Diputado federal José Luis Fernández, reconoció la visión estratégica del edil y su coordinación con el Gobierno del Estado, pues esa formula dinámica, ha favorecido la llegada de inversiones que están consolidando a Soledad como un referente de crecimiento regional.

Por otra parte, Gilberto Hernández Villafuerte reiteró su respaldo y destacó el trabajo que se ha estado realizando con el Presiente municipal; el también ex Alcalde del municipio soledense expresó que el crecimiento del municipio es visible y que el municipio está en buenas manos al contar con presidente municipal sensible y sobre todo cercano a la ciudadanía.

Los funcionarios, reiteraron el respaldo para acompañar a Soledad en futuros proyectos, reconociendo el compromiso y esfuerzo del Alcalde, el cual ha contribuido a que se continúe en una ruta de desarrollo sostenible y de bienestar para todas y todos sus habitantes.