SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ VIVIÓ GRAN JORNADA DE ARTE URBANO Y EXPRESIÓN JUVENIL

– En el marco del Día Mundial de la Juventud, la Plaza principal fue el foro idóneo para difundir el género rap y promover mensajes de paz entre familias.

Para generar espacios de expresión y desarrollo juvenil que permitan impulsar la capacidad, el talento y la participación propositiva de adolescentes y jóvenes soledenses, el Ayuntamiento organizó una jornada de promoción y difusión del arte urbano en la Plaza principal, en la que destacó la presentación musical del género rap, a través de exponentes potosinos y de diversas parte del país.

Estas actividades se enmarcaron en el Día Mundial de la Juventud, con el apoyo del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, mediante el Instituto Municipal de la Juventud, con el fin de fortalecer el acercamiento con este sector de la población, y abrir foros de interacción cultural que construyan entornos de paz, promoviendo la convivencia social como una oportunidad para superar adversidades.

La jornada juvenil se vivió en el centro de Soledad de Graciano Sánchez, con la presentación de 16 jóvenes talentosos y propulsores del rap, de origen potosino y provenientes de estados como Hidalgo, Aguascalientes y Estado de México, quienes interpretaron sus creaciones musicales a las cientos de personas reunidas, quienes corearon y disfrutaron de una noche dinámica y entretenida.

El clímax de esta convivencia juvenil, se vivió con la presencia de los influencers de redes sociales “Vázquez LDB”, de Aguascalientes, y Nan2 Rodríguez, de San Luis Potosí, quienes transmitieron un mensaje de agradecimiento al Gobierno municipal, por acercar a la juventud e impulsar este tipo de eventos que reúnen a familias enteras, sumando la voluntad de cambiar positivamente la vida de las personas.

Durante la jornada, se entregaron reconocimientos a los integrantes del encuentro de fútbol “Por Un Soledad Libre de Adicciones”, celebrado el pasado lunes, entre usuarios de clínicas de rehabilitación, destacando los esfuerzos de este Ayuntamiento por reconocer en la reinserción social la oportunidad de salvar vidas.