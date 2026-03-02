SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SERÁ SEDE DEL FESTIVAL DEL ARTESANO “TALENTO POTOSÍ” 2026

* El evento respaldado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, se realizará del 20 al 22 de marzo en la Plaza Principal, en el marco del Día del Artesano.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, anunció que el municipio será sede del Festival del Artesano “Talento Potosí” 2026, que se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo en la Plaza Principal, en el marco del Día del Artesano; durante la presentación oficial realizada en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), el edil destacó que el Gobierno municipal brindará todas las facilidades, apoyo y acompañamiento a las y los participantes, además de que no se realizará ningún cobro por el espacio, como una acción directa de impulso a la economía local y al patrimonio cultural de San Luis Potosí.

“En Soledad estamos contentos y orgullosos de ser parte de este festival ‘Talento Potosí’, que busca reconocer, impulsar y transmitir el trabajo de nuestras artesanas y artesanos; es un honor y un compromiso con la cultura de nuestro bello San Luis Potosí». Este evento es resultado de la buena coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, quien ha impulsado la economía y la convivencia entre autoridades, recibirlos en nuestra Plaza Principal nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad para seguir inculcando la identidad potosina entre nuestras familias y visitantes, aquí tendrán todas las condiciones para vender sus productos, y reiteramos el llamado a consumir de manera responsable, evitando el regateo, expresó el Alcalde.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez informó que se prevé la participación de al menos 100 artesanas y artesanos de las cuatro regiones del Estado, quienes representan 11 ramas artesanales como alfarería, joyería, bordados tének y náhuatl, así como la elaboración de rebozos reconocidos internacionalmente. “Es fundamental consolidar la colaboración interinstitucional para la organización de este tipo de eventos, agradecemos al municipio de Soledad, al Congreso del Estado y a la Dirección de Pueblos Indígenas por su respaldo, además de la exhibición y venta, buscamos promover compras responsables para fortalecer la economía local y el bienestar de las comunidades”, señaló.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma así su compromiso de impulsar políticas públicas que fortalezcan la economía social, promuevan el comercio justo y preserven el patrimonio cultural de las cuatro regiones del Estado; a través de la coordinación permanente con instancias estatales y federales, el Gobierno municipal garantiza un espacio digno, ordenado y seguro para las y los artesanos, consolidando a Soledad como un municipio abierto a la cultura, al desarrollo económico y al reconocimiento del talento potosino.