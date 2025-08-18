28.8 C
SOLEDAD

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SERÁ SEDE DE LA 14va FERIA NACIONAL DEL EMPLEO PARA LAS JUVENTUDES

lunes, agosto 18, 2025

– Más de 400 vacantes con prestaciones de ley estarán disponibles este jueves, en la Feria Nacional del Empleo para las Juventudes en Soledad.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, impulsa la Décimo Cuarta Feria Nacional del Empleo para las Juventudes 2025, que se llevará a cabo este jueves 21 de agosto en la Plaza Principal del municipio, con la participación de más de 25 empresas que ofrecerán más de 400 vacantes con prestaciones de ley, con el objetivo de vincular a las y los jóvenes al mundo laboral, especialmente a quienes no tuvieron la oportunidad de continuar con estudios universitarios, brindándoles alternativas de desarrollo y estabilidad económica.

El evento se desarrollará en un horario de 8:00 a 14:00 horas, con una expectativa de más de 500 buscadores de empleo; entre las vacantes destacan puestos para profesionistas, técnicos, administrativos y operativos, en áreas como transformación automotriz, logística, servicios y comercio, los perfiles solicitados incluyen desde operadores y auxiliares hasta ingenieros eléctricos, inspectores de calidad, supervisores, choferes y encargados de tienda.

La Feria se organiza en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), garantizando que las y los jóvenes reciban orientación y capacitación previa para integrarse con éxito al entorno laboral; con este esfuerzo, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantenerse cerca de las juventudes y de las familias, impulsando oportunidades que contribuyan al bienestar social.

La Dirección de Desarrollo Económico hizo un llamado a las y los jóvenes, profesionistas y técnicos de Soledad y de municipios cercanos a participar en esta jornada, que representa una puerta abierta hacia un mejor futuro y una herramienta para fortalecer la economía familiar.

