SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ RECONOCE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL EN LA POBLACIÓN

* Se reconoció a soledenses longevos y a parejas con matrimonios sólidos; además se hizo entrega de un acta extemporánea.

A través de los años, el Registro Civil de Soledad de Graciano Sánchez ha sido testigo y partícipe de los momentos más significativos de la vida de las y los soledenses, este órgano ha registrado la historia personal de generaciones enteras, como lo evidencian los testimonios de las y los ciudadanos longevos que han visto transformar el municipio a lo largo de décadas.

Durante una emotiva ceremonia para conmemorar el 165 aniversario de la creación del Registro Civil en México, el Ayuntamiento rindió homenaje a la historia de las y los ciudadanos que han marcado la vida del municipio y la evolución de esta institución.

En el evento, se entregaron reconocimientos a las personas más longevas de Soledad de Graciano Sánchez, incluyendo a la señora Antonia Saldaña Juárez por sus 102 años de vida; al señor Candelario Sánchez Lara por sus 97 años, y a Delfina Castillo Alvarado, quien a sus 99 años expresó: «Me da gusto que hoy me entregan un reconocimiento, todo el tiempo trabajé aquí en el pueblo porque en el rancho no había trabajo, aquí nacieron mis hijos, ahora tengo 14 nietos y he visto muchos cambios en Soledad en todos estos años”.

Además, se reconoció a las parejas que han mantenido un matrimonio sólido por décadas, como los señores Florentino Sierra Granja y María Guadalupe Gómez Nieto, quienes celebraron 51 años de feliz matrimonio. En la ceremonia se hizo entrega de un acta de registro extemporáneo a la señora María Guadalupe Sánchez Martell, quien recibió su documento después de 58 años.

También, se entregaron actas de matrimonio a varias parejas, destacando el caso de Esteban Ramiro González Moreno y su esposa, quienes, tras 33 años de unión libre, aprovecharon el programa de matrimonios gratuitos del ayuntamiento. «Este tipo de programas son una gran ayuda porque a veces no tiene uno para pagar estos trámites, estoy muy agradecido con el ayuntamiento de Soledad y el Registro Civil porque soy invidente,» expresó González Moreno.

El señor Pedro Reyna Ramírez, de 90 años, también fue homenajeado. Su hija, Natividad Reyna Ramírez, recordó: «Él siempre vendió gelatina y heredó eso a sus hijos, nietos y bisnietos, además trabajó como velador del colegio del Sagrado Corazón y siguió vendiendo gelatinas hasta el 2021, fue muy trabajador y ahora lo cuidamos nosotros, sus hijos”.

La evolución del Registro Civil, desde los registros manuales hasta la digitalización actual, es muestra del compromiso continuo con la modernización y la eficiencia; este órgano ha sido testigo y partícipe de los momentos más importantes en la vida de las y los soledenses, desde el nacimiento hasta la defunción, pasando por el matrimonio y otros hechos sociales.

