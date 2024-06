SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ PROMUEVE DIGNIDAD ANIMAL, CON ADOPCIÓN CANINA Y FELINA

– Ayuntamiento y rescatistas unen esfuerzos para brindar un hogar seguro a perros y gatos rescatados de maltrato y abandono.

Con la finalidad de promover la dignidad animal, y encontrar un hogar seguro y amoroso para perros y gatos rescatados de situaciones de maltrato, este domingo, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Ecología municipal, encabezó un evento de adopción de mascotas, liderado por la rescatista y Embajadora por la Dignidad Animal, Alejandra Malpicar.

Durante la jornada, 30 mascotas rescatadas de situaciones de maltrato y abandono tuvieron la oportunidad de encontrar un nuevo hogar, cada uno de estos animales fue previamente esterilizado, vacunado y desparasitado, asegurando que estuvieran en óptimas condiciones de salud para su adopción.

El proceso de adopción requirió de los interesados presentar una copia de su INE, llenar un formato de adopción y firmar un compromiso de cuidados, garantizando así un entorno seguro y responsable para los perros y gatos.

El evento incluyó la participación de familias comprometidas que acudieron a adoptar una mascota, como Martha Lucía de la colonia Textil, quien compartió sus motivos: «Para darle un hogar, aparte me gustan los gatos, es el primero que vengo a adoptar, y a la gente que los maltrata pues les diría que si no los van a cuidar mejor que no se los lleven porque les llama la atención cuando están chiquitos, pero cuando están grandes los dejan».

Asimismo, una familia del fraccionamiento Campo Verde compartió su experiencia al adoptar: «Tuvimos un cachorro 13 años, pero se nos murió; le dio cáncer y nos pusimos muy tristes, después adoptamos otro, pero le dieron ataques epilépticos y también se nos murió, aunque lo llevamos al veterinario. Nos gustan mucho los perritos y dijimos: vamos a adoptar uno, ojalá que salga bien y no salga enfermizo otra vez y nos dure más tiempo, porque los perritos son muy nobles, siempre te hacen el día, son muy juguetones», expresó.

Durante las primeros minutos de la mañana, se lograron varias adopciones exitosas, aunque varios perros, como Peluchín, Homero, Gomita y Negrita, todavía esperan encontrar una familia que los reciba con amor.

De acuerdo con la rescatista, la dirección de Ecología de Soledad de Graciano Sánchez ha jugado un papel crucial en la atención de casos de maltrato animal. «Gracias a la coordinación con las autoridades, se ha logrado intervenir de manera eficiente en cualquier momento del día para rescatar animales golpeados, en condiciones de suciedad o abandonados en las calles», destacó.

Además de las adopciones, el evento contó con el apoyo de la población, que donó alimentos para los animales que aún se encuentran en resguardo en hogares temporales. Con este evento y la coordinación del Ayuntamiento con rescatistas, se busca lograr la adopción responsable, atendiendo su compromiso con la protección y el bienestar animal.

