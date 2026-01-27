SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ PREPARA JORNADA DE COMERCIO ESPECIAL POR 14 DE FEBRERO

– Del 13 al 15 de febrero se llevará a cabo la venta especial en el primer cuadro municipal; la Administración Municipal invita a comerciantes a tramitar con anticipación sus permisos ante la Dirección de Comercio, garantizando espacios organizados y mejores ventas.

Soledad de Graciano Sánchez se prepara para la venta especial por el 14 de febrero en el primer cuadro de la ciudad, con la instalación ordenada de comercio alusivo al Día del Amor y la Amistad, del 13 al 15 de febrero, en las principales calles del centro, con el objetivo de impulsar la economía local y generar condiciones para que comerciantes y familias tengan buenas ventas en esta fecha significativa.

La Dirección de Comercio Municipal informó que las y los interesados en participar deben acercarse desde ahora a esta área para tramitar su permiso y delimitar los espacios, priorizando el orden, la movilidad peatonal y la sana convivencia; esta venta especial se permitirá del jueves 13 al sábado 15 de febrero, en calles como Zaragoza, Ocampo, Matamoros y parte de Aldama, donde se ofrecerán regalos y artículos alusivos a la fecha para amigos y parejas, como parte de una estrategia cercana a la población que escucha y atiende las necesidades del comercio local, por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Al respecto, la directora de Comercio Municipal, Patricia Cuevas Ovalle, señaló: “La invitación es que se acerquen, la gente que esté interesada en poner su puesto con motivo del Día del Amor y la Amistad; nosotros estamos listos para atenderlos y organizarnos para que todos tengan su espacio y logren buenas ventas durante estos días”.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de mantener un gobierno cercano a las familias y a los sectores productivos, que escucha y atiende a la ciudadanía, generando oportunidades de desarrollo económico con orden, equidad y bienestar para la población.