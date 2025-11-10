7.2 C
SOLEDAD

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ POSICIONA SU RIQUEZA GASTRONÓMICA

By Redacción
lunes, noviembre 10, 2025

* El municipio soledense cautivó a visitantes con sus enchiladas, vinos locales y su hospitalidad en la Feria Turística organizada por la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.

El inconfundible sabor de las enchiladas soledenses se convirtió en el gran atractivo de la Feria Turística “Descubre San Luis”, donde cientos de visitantes disfrutaron del platillo que da identidad y orgullo a Soledad de Graciano Sánchez; con su participación, el municipio reafirmó su papel como un destino turístico en ascenso, impulsado por su riqueza gastronómica, su ruta vitivinícola y la calidez de su gente, sumado a la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El titular de Turismo Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, destacó que Soledad es cuna de sabores auténticos y experiencias que enamoran a quienes lo visitan. “Soledad tiene mucho que ofrecer: tradición, sabor y hospitalidad, con nuestras enchiladas, vinos y atractivos naturales, demostramos que el municipio es un punto obligado para quienes desean vivir experiencias únicas”, afirmó.

«Fue un gran evento, porque además logramos sostener mesas de negocios con Touroperadores para lanzar antes de que concluya el año la Ruta del Vino y la Enchilada con paseos a los sitios emblemáticos de Soledad”,
destacó Cárdenas Quibrera, director de Turismo, quien subrayó que la administración del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz fue reconocida por el sector por su impulso en obra e infraestructura con visión turística.

Durante el evento, realizado este domingo en el Hotel Real Plaza de la capital potosina, el área de Turismo presentó el Pasaporte Turístico Soledense, una propuesta que invita a recorrer la ruta gastronómica y vinícola del municipio, mientras se degustan enchiladas de tres quesos y vinos locales; la respuesta del público fue entusiasta, reconociendo el esfuerzo del Gobierno Municipal por impulsar el turismo y poner en alto el nombre de Soledad.

La Administración municipal promueve el desarrollo económico y cultural del municipio a través de su gastronomía, sus tradiciones y su gente, con cada acción, el Gobierno Municipal fortalece la identidad soledense y reafirma su cercanía con las familias, consolidando a Soledad de Graciano Sánchez como un orgullo potosino.

