SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, MOTOR ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO: SEDECO

– Salvador González Martínez, titular de SEDECO, destacó la ubicación geográfica y la vocación logística de Soledad como factores para atraer nuevas inversiones, consolidando al municipio como un referente económico y generador de empleo en la región.

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez continúa consolidando su posición estratégica en el desarrollo económico de la región centro de San Luis Potosí, afirmó Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí (SEDECO), durante su reciente visita al municipio, quien destacó el potencial para atraer nuevas inversiones, fortaleciendo la economía local y generando más empleos para las familias soledenses.

«Soledad es un municipio conurbado a la capital, muy vibrante en el tema económico y con mucho futuro para que aquí sigan llegando más inversiones a un plazo corto y mediano; avanza la atracción de industria de alto calado para este municipio», señaló.

El funcionario estatal subrayó que la ubicación geográfica de Soledad representa un gran beneficio para el desarrollo económico del estado, especialmente ante la saturación de zonas industriales y fraccionamientos en la zona norte y poniente de San Luis Potosí. “Soledad es muy importante para el desarrollo económico del estado; seguramente más empresas de logística pronto se estarán instalando muy pronto en este municipio porque su ubicación geográfica le da esa vocación”, explicó.

Este impulso estratégico refleja la visión del gobierno municipal de Soledad de Graciano Sánchez de consolidar al municipio como un referente económico en la región, fomentando oportunidades para las y los habitantes, fortaleciendo la infraestructura local y promoviendo un desarrollo sostenible que atraiga inversiones de manera constante y responsable.