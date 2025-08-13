SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LLEVARÁ EL SABOR DE SU TÍPICA GASTRONOMÍA A LA FENAPO EN EL DÍA DE LA GARNACHA

– Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde, y el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, anuncian la cuarta participación del municipio en la Feria, con platillos de enchiladas y las tradicionales gorditas de Palma de la Cruz, gratuitas.

Soledad de Graciano Sánchez y su emblemática enchilada potosina, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, serán el centro de atención el próximo 22 de agosto durante el “Día de la Garnacha” en la Feria Nacional Potosina (FENAPO); Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad, junto con el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, anunciaron que miles de visitantes y habitantes locales podrán disfrutar de más de 30 mil enchiladas potosinas, gorditas de Palma de la Cruz y bebidas totalmente gratuitas, en un evento que celebra la riqueza gastronómica y cultural del municipio.

El evento se llevará a cabo frente a la zona de antros de la Feria a partir de las 3 de la tarde, ofreciendo a las y los asistentes la oportunidad de degustar platillos tradicionales que representan el orgullo culinario de Soledad de Graciano Sánchez; además, la cartelera artística contará con la presentación gratuita de “La Arrolladora Banda El Limón” en el Teatro del Pueblo, para que las familias y visitantes puedan disfrutar simultáneamente de la cultura musical y gastronómica en un ambiente de convivencia y alegría.

Juan Manuel Navarro Muñiz destacó que este tipo de eventos representa un esfuerzo constante del Gobierno Municipal por fortalecer la cercanía con las familias y sectores vulnerables de Soledad, además de promover la cultura y tradiciones que unen a la comunidad. “La participación en la FENAPO nos permite llevar la esencia y el sabor de Soledad a visitantes nacionales e internacionales, reafirmando nuestro compromiso de estar cerca de la gente, escuchando y atendiendo sus necesidades para generar espacios de esparcimiento y desarrollo para todas y todos”, señaló el Alcalde.

Por su parte, Ricardo Gallardo Cardona reconoció el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para impulsar eventos que destacan la cultura potosina y su gastronomía, fortaleciendo la identidad regional y el turismo en el estado.

La invitación está abierta para que las familias y visitantes disfruten de esta celebración que combina sabor, música y convivencia, en la máxima fiesta potosina, que además ofrece estacionamiento, juegos mecánicos, entrada y conciertos sin costos, lo que demuestra el compromiso de un gobierno que escucha y atiende a su gente.