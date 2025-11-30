SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ INVITA A INVITA A PERSONAS ADULTAS A CULMINAR SU EDUCACIÓN BÁSICA

– El Gobierno Municipal promueve la conclusión de estudios básicos a través de una red de atención coordinada con el IEEA.a

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal, impulsa la invitación a la ciudadanía -que no ha terminado su educación básica- a retomar y concluir este periodo educativo, derivado del convenio con el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), con lo que se reafirma el compromiso del Gobierno Municipal por acercar los servicios educativos a las familias, adultos mayores y sectores vulnerables, escuchando y atendiendo sus necesidades.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó que acercar la educación a todos los rincones del municipio es prioridad de su administración, por lo que el objetivo del Ayuntamiento es garantizar que cada persona tenga la oportunidad de concluir su formación básica cerca de su comunidad, y fortalecer la educación como pilar del desarrollo personal y social.

Para lograrlo, se cuenta con siete plazas comunitarias del IEEA en Soledad:

– Cabecera Municipal, calle Aldama #103 con horario de 09:00 a 15:00 horas

– Centro de Desarrollo Santo Tomás, Circuito Santa Teresa s/n de 14:00 a 18:00 horas

– Centro de Desarrollo 1º de Mayo, calle 13 de Septiembre s/n de 09:00 a 17:00 horas

– Centro de Desarrollo Rivas Guillén Norte, avenida Rivas Guillén Norte #409, de 10:00 a 14:00 horas

– Centro Comunitario San Francisco, calle República de Uruguay #104, de 10:00 a 14:00 horas

– Centro Comunitario Las Huertas, calle Fausto Nieto s/n de 09:00 a 14:00 horas

– Oratorio Salesiano, calle Cigueñas #300, con atención de 08:30 a 13:00 horas.

Todas operan de lunes a viernes, mientras que el Oratorio Salesiano abre de martes a viernes.

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a acercarse a cualquiera de estas plazas comunitarias o a la Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal, para recibir información y orientación sobre los programas educativos disponibles. Con este tipo de acciones, la Administración Municipal mantiene su cercanía con la población y continúa fomentando la educación como un derecho y una herramienta de progreso para todos los soledenses.