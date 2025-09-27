SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ IMPULSA SU PROYECCIÓN TURÍSTICA CON RUTA DEL VINO Y LA ENCHILADA

* El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Turismo y Cultura Municipal, presentó esta ruta en el Centro de las Artes de San Luis Potosí fortaleciendo la identidad cultural, la economía local y la proyección nacional del municipio.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Turismo y Cultura Municipal, fortalece la identidad y el desarrollo económico del municipio con la presentación formal de la Ruta del Vino y la Enchilada, en el Centro de las Artes, en el marco de los festejos por el 15 aniversario de la declaratoria de San Luis Potosí como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, gracias a la emblemática Ruta del Camino Real de Tierra Adentro, posicionando a Soledad como un referente gastronómico y vitivinícola del centro del país.

Felipe Cárdenas Quibrera señaló: “estamos presentando de manera formal la Ruta del Vino y la Enchilada, una estrategia innovadora que convierte a Soledad en referencia gastronómica y vitivinícola del centro del país, el evento, abierto al público, es una experiencia única con la muestra gastronómica de las enchiladas en su receta original con manteca, cebolla y tres quesos, a este sabor inigualable se suma la degustación de vinos de mesa producidos en viñedos asentados en Soledad, como Pozo de Luna, Villa Cordelia y Bodega 1851, orgullo de nuestra tierra y muestra de la capacidad emprendedora de Soledad”.

La visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz ha sido imperante para colocar a Soledad en el mapa nacional del turismo, mediante propuestas que fortalecen la identidad cultural, generan nuevas oportunidades de empleo y proyectan una imagen renovada del municipio, la iniciativa demuestra el compromiso del Ayuntamiento por acercarse a las familias, jóvenes y sectores productivos, escuchando sus necesidades y transformándolas en acciones concretas que impulsan la economía local.

Con este proyecto, Soledad se consolida como una potencia turística que combina tradición y modernidad, un municipio que se reinventa y se levanta con orgullo, llevando sus sabores y vinos a un público cada vez más amplio; las familias y visitantes disfrutan de experiencias únicas que conectan cultura, gastronomía y emprendimiento, demostrando que el presente de Soledad late con fuerza en cada rincón del municipio.