SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ FORTALECE SU FUERZA POLICIAL CON NUEVAS MOTOCICLETAS

– La entrega de 10 motocicletas al agrupamiento Panteras fortalece la capacidad de respuesta, la vigilancia en colonias y la cercanía de la Guardia Civil Municipal con las familias soledenses.

Con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta, la vigilancia en colonias y la cercanía con las familias soledenses, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez realizó la entrega de 10 nuevas motocicletas que se integran al agrupamiento Panteras de la Guardia Civil Municipal, para fortalecer la seguridad pública y atender de manera ágil las necesidades ciudadanas en los distintos sectores del municipio, siguiendo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

En representación del Presidente Municipal, el secretario general del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez reconoció el trabajo diario de las y los elementos de la corporación y destacó que este equipamiento es resultado de una política cercana y sensible a las familias: “A nombre de nuestro Presidente Municipal, entregamos estas motocicletas al agrupamiento Panteras, un grupo operativo que ha demostrado compromiso, valentía y vocación social; hoy cuentan con más herramientas para proteger el patrimonio y la integridad de las y los soledenses, reforzando la presencia en calles y colonias, siempre cerca de la gente”, señaló.

El agrupamiento Panteras fue creado como una respuesta táctica a la necesidad de contar con una unidad de reacción rápida, capaz de acceder a zonas donde las patrullas convencionales tienen mayores dificultades, lo que permite mejorar los tiempos de atención, fortalecer la prevención del delito y mantener una vigilancia permanente en beneficio de niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y sectores vulnerables, consolidando así un municipio más seguro y ordenado.

Por su parte, el director de la Guardia Civil Municipal, Víctor Aristarco Serna Piña subrayó que este nuevo parque vehicular impacta directamente en la operatividad diaria: “La entrega de estas motocicletas fortalece nuestra capacidad operativa y dignifica la labor policial; nos compromete a redoblar esfuerzos para servir con profesionalismo, integridad y cercanía, reafirmando que la seguridad de las familias soledenses es una prioridad que escuchamos y atendemos todos los días”, puntualizó.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener una estrategia de seguridad cercana, preventiva y eficiente, que escucha y atiende las necesidades reales de la población, fortaleciendo a la Guardia Civil Municipal con mejores herramientas para cuidar a las familias soledenses; acciones impulsadas bajo la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz orientadas a consolidar la paz, el orden y la tranquilidad.