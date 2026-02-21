SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ DESPIDE CON CEREMONIA A POLICÍA CAÍDO EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER

* El Ayuntamiento reconoció la labor del oficial Jorge Luis Olvera Pérez y reiteró el respaldo a su familia y el compromiso con la seguridad de las familias soledenses.

En un acto realizado esta mañana, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez rindió homenaje al elemento de la Guardia Civil Municipal, Jorge Luis Olvera Pérez, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber, reconociendo su servicio en favor de la seguridad de las familias soledenses; el homenaje contó con la presencia de autoridades estatales, municipales y familiares, y se llevó a cabo bajo un protocolo de honores, con el acompañamiento del Gobierno municipal a la familia del oficial caído, como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Tras la llegada del féretro a la Comandancia Municipal y la instalación de las guardias de honor, el secretario general del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, dirigió un mensaje a nombre del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, en el que reconoció a Olvera Pérez por su labor en la defensa de la paz y el bienestar del municipio. “Hoy recordamos el sacrificio dado en las calles por proteger a la comunidad; su caída nos compromete como Gobierno municipal y como sociedad a honrar la labor policial al servicio de la gente”. Durante su intervención se realizó la entrega simbólica del uniforme a su familia, así como un cuadro fotográfico por parte del titular de la corporación municipal.

Aristarco Serna Piña, director general de la Guardia Civil Municipal, se refirió al oficial como compañero y servidor público. “Hoy damos el último adiós a un policía que dio muestra de su compromiso con el municipio. Jorge Luis Olvera Pérez deja un legado que honraremos en cada turno y en cada rincón de Soledad; hasta el último instante defendiste el uniforme, protegiendo a las familias y calles”.

El homenaje incluyó el pase de lista, el toque de silencio a cargo de la Banda de Guerra del Estado y la salva de honor; participaron también el Comandante Rosalio Ramón García, titular de la Guardia Civil del Estado; Ulises López Rendón, titular de Fuerzas Municipales; Miguel Ángel Hernández Hernández, encargado de la Dirección de Seguridad Vial y Bertha Garay, Oficial Mayor del Ayuntamiento, quienes acompañaron a la familia y a la corporación durante la despedida.

La ceremonia concluyó con el compromiso institucional de preservar la memoria del compañero caído y mantener su ejemplo de servicio; Jorge Luis Olvera Pérez será recordado por su labor en la protección y bienestar de las familias soledenses.