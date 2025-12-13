SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ CUMPLE Y AVANZA EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD

– El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz destacó que la preparación y reconocimiento constante a la Guardia Civil Municipal, y el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, generan bondades de tranquilidad y protección de la ciudadanía.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó el fortalecimiento del municipio como referente nacional en materia de seguridad pública, al impulsar estrategias alineadas a la Estrategia Nacional de Seguridad que priorizan la capacitación, certificación y dignificación de las y los elementos de la Guardia Civil Municipal, lo que ha permitido dar resultados a las familias y mantener cercanía, al contar con una de las corporaciones mejor preparadas y con mayor capacidad de respuesta ante ilícitos.

Lo anterior, lo subrayó al describir su participación en la asamblea ordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Municipal, dirigida por el secretario de Seguridad en el país, Omar García Harfuch. Mencionó que el Gobierno Municipal ha consolidado una política de seguridad basada en sueldos dignos y justos, servicios médicos y procesos permanentes de evaluación y control de confianza, entendiendo que la policía municipal es el primer contacto de la ciudadanía ante una emergencia.

“Esta visión ha permitido que Soledad cumpla con estándares nacionales y sea ejemplo de cómo la inversión en el capital humano impacta directamente en la tranquilidad de los hogares, de las y los jóvenes, adultos mayores y sectores vulnerables”.

El Alcalde destacó la relevancia de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, en especial con el Gobierno Estatal, como una de las claves para enfrentar los retos actuales en materia de seguridad, particularmente en la prevención y la reducción en la percepción ciudadana en materia de seguridad. “Somos el primer respondiente y el primer filtro de la ciudadanía; por eso es fundamental que nuestras y nuestros policías estén certificados, capacitados y con mejores condiciones laborales, además de mantener una coordinación sólida con la Federación, el Estado, la Guardia Nacional y el Ejército, porque así es como hemos dado resultados en Soledad”, afirmó.

Dijo que Soledad dio muestra del cumplimiento en las directrices nacionales, para reforzar la operación y la labor de la Policía Municipal, destacando que el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, ha sido un aliado firme del municipio, en la creación de planes operativos para afrontar y eliminar el fenómeno delictivo.

La Administración Municipal mantiene una ruta clara: trabajar de la mano con otras instancias, gestionar mayores recursos y sostener una estrategia que coloca a las familias soledenses en el centro de las decisiones, construyendo un municipio más seguro y con paz social.