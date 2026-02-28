SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, CON TOTAL ATENCIÓN HIDRÁULICA A FAVOR DE LAS FAMILIAS

– Juan Manuel Navarro, Alcalde, puntualizó que su gobierno ha dado respuesta a innumerables situaciones por drenajes colapsados, falta de agua, inundaciones y mantenimiento, tareas a cargo del INTERAPAS.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que su Gobierno ha atendido con firmeza, cercanía y responsabilidad, demandas de las familias en cuanto a problemáticas hidráulicas ocasionadas por el desinterés del organismo intermunicipal INTERAPAS, consistentes en la renovación de sistemas de drenaje, abastecimiento de agua en viviendas y escuelas, así como construcción de sistemas pluviales. Estos esfuerzos se han logrado con un apoyo y una coordinación valiosa con el Gobierno Estatal, avanzando ordenadamente en la mejora de la calidad de vida de miles de personas.

Al respecto, el edil destacó que una de las mayores obras gestionadas durante su administración, es la construcción del colector pluvial en la colonia Privadas de la Hacienda, una zona constantemente afectada por inundaciones en temporada de lluvias. Hoy, el proyecto avanza con un progreso del 75 por ciento, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, siendo una solución definitiva a las calles inundadas y daños al comercio local, proyectándose su inauguración en el mes de abril como una obra que transforma la cotidianidad de esta y colonias aledañas históricamente vulnerables a las lluvias.

Otro proyecto que contó con inversión municipal, derivado de la atención a las urgencias de las familias soledenses, fue la construcción e inauguración del colector pluvial en la avenida Acceso Norte, que terminó con la acumulación de agua residual durante lluvias, situación que afectaba a comerciantes, automovilistas y peatones de la zona. En los planes de este Gobierno de cercanía, está el inicio de la construcción de otro colector en la colonia Las Flores en la zona centro, que favorecerá a familias de la cabecera municipal, agregó el edil.

La perforación de un pozo profundo en la Cabecera municipal, es otra acción del Ayuntamiento de Soledad para acabar con las afectaciones hidráulicas que no han sido asistidos por el INTERAPAS. Este proyecto tiene un avance del 95 por ciento, por lo que en breve será puesto en funcionamiento para garantizar líquido a miles de hogares de las colonias Buenaventura, Las Flores, Las Huertas y zona centro.

Navarro Muñiz subrayó que hoy, el Gobierno Municipal también atiende y construye redes nuevas de drenaje en colonias donde sus habitantes sufrían serias afectaciones a sus viviendas, a su salud y a los servicios básicos; estas, progresan favorablemente en colonias como Villas de Foresta y Fidel Velázquez, además de culminarse otras en San Antonio, San Francisco, Villas del Potosí, entre otras.

La entrega de agua potable en camiones cisterna o pipas, es otra estrategia que el municipio mantiene vigente para aminorar los estragos por la falta del líquido vital en las viviendas, por lo que diariamente se acercan a colonias y comunidades estas unidades que entregan agua para consumo a cientos de hogares, a la par de planteles educativos de diversos niveles: «no es una solución eficiente, pero estamos seguros que alivia el pesar de la gente y de nuestros estudiantes, ante un desabasto por demás visible y prolongado», apuntó el Presidente municipal.

De esta manera, el Alcalde Navarro Muñiz reafirma una política de escucha y atención inmediata al sentir de la ciudadanía, demostrando que el Gobierno municipal asume con responsabilidad y total apertura, la garantía de los servicios básicos y la permanente mejora de los niveles de bienestar.