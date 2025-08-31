26.6 C
San Luis Potosí
SOLEDAD

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ BRINDA ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN ADULTA MAYOR A TRAVÉS DE APOYOS BÁSICOS

By Redacción
domingo, agosto 31, 2025

– La administración ofrece apoyos gratuitos como servicios médicos, pañales desechables y actividades recreativas para adultos mayores de todo el municipio.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, impulsado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, atendiendo su compromiso con la población vulnerable como es la población adulta mayor, brinda servicios gratuitos de gran impacto social, buscando mejorar la calidad de vida de este sector prioritario de la población, a través de la Coordinación de Atención al Adulto Mayor.

De acuerdo con Bertha Guerrero Medina, Coordinadora de Atención al Adulto Mayor, este departamento ofrece atención integral que incluye toma de presión arterial, control de glucosa, entrega de medicamentos, y pañales. «En el departamento tenemos estos servicios completamente gratis, y además, contamos con los clubes en diversas colonias y comunidades, donde grupos de 30 a 100 adultos mayores en cada uno, participan en actividades manuales que también sirven para su autoempleo», comentó.

La Coordinación de Atención al Adulto Mayor tiene un equipo organizado que se encarga de proporcionar estos apoyos esenciales; además de la atención médica, se proporciona un apoyo constante a las y los beneficiarios, con una media de entre 40 y 50 personas atendidas mensualmente, mientras los paquetes de pañales, que se entregan de uno a tres por beneficiario, son proporcionados según las necesidades de cada persona, garantizando su acceso sin costo alguno.

El Gobierno Municipal, siguiendo la línea de acción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, mantiene su enfoque de cercanía con las familias y los sectores más vulnerables, brindando apoyo a quienes lo necesiten.

