SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ AVANZA EN MÚLTIPLES OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANA

– Las colonias Genaro Vázquez, Genovevo Rivas Guillén, División del Norte y Primero de Mayo registran avances de hasta 95% en pavimentación y rehabilitación, fortaleciendo la infraestructura y bienestar de las familias.

En Soledad de Graciano Sánchez, diversas colonias y comunidades del municipio experimentan un avance significativo en obras de rehabilitación y pavimentación con concreto hidráulico que buscan mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes; estos proyectos que integran la visión del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de consolidar al nuevo Soledad, son reconocidos por las familias en el desarrollo social y económico.

Al respecto, destacan intervenciones en cinco calles estratégicas de la colonia Genaro Vázquez, así como otras cinco calles en la colonia Genovevo Rivas Guillén Quinto Plano, dos más en la colonia División del Norte, la Primero de Mayo y Cruz de Rivera, además de la avenida Reforma Agraria, que registran avances que van del 12 por ciento al 95 por ciento, demostrando el progreso tangible en la infraestructura urbana y el compromiso de llevar mejoras concretas a las familias del municipio.

El edil Navarro Muñiz supervisa personalmente estos trabajos, los cuales incluyen sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario, construcción de banquetas y guarniciones, pavimento con concreto hidráulico, así como señalización vertical y pintura para garantizar vialidades seguras y funcionales.

En la colonia Genaro Vázquez, por ejemplo, calles como Libertad y Educación presentan un avance del 42 y 45 por ciento, mientras que Revolución y Unión registran un progreso del 28 por ciento y 15 por ciento, consolidando la infraestructura sin que las familias tengan que aportar recursos adicionales.

En la colonia Genovevo Rivas Guillén Quinto Plano, el Alcalde y el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dieron arranque a la pavimentación de seis calles con concreto hidráulico, con una inversión de más de 38 millones de pesos, las obras en esta zona muestran un alto porcentaje de avance, alcanzando hasta el 95 por ciento en calles como Cañaveral, Magueyes, Cristóbal Vázquez y Los Loredo, mientras que Constitución de 1857 registra un 75 por ciento de avance, consolidando un entorno urbano moderno y seguro para las y los vecinos.

Otras obras en el municipio incluyen la pavimentación de las calles Lázaro Cárdenas y Francisco Villa en la colonia División del Norte, con un avance del 39 por ciento, así como la rehabilitación de la calle 13 de septiembre, tramo de 5 de mayo a Camino Viejo a Cerro de San Pedro, en la colonia Primero de Mayo, que se encuentra al 54 por ciento; en la colonia Cruz de Rivera, la pavimentación de la privada de Ocampo muestra un progreso del 37 por ciento, y la avenida Reforma Agraria, tramo de Río Santiago a Camino a Valle de la Palma, registra un 75 por ciento de avance, consolidando vialidades seguras y de calidad.

Estas acciones dan muestra de la línea de trabajo de la Administración municipal de estar cerca de las familias, escuchando sus necesidades y atendiendo de manera directa los requerimientos de infraestructura urbana, además representan un esfuerzo integral del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para mejorar la movilidad, la conectividad y la calidad de vida de sus habitantes, garantizando que cada recurso público se traduzca en beneficios tangibles para la comunidad.