SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ALBERGA ASAMBLEA DE MUJERES “VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS”

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro refrendó su compromiso de trabajar de manera cercana con las mujeres del municipio, resaltando los programas de apoyo, protección y justicia que impulsa la administración soledense en coordinación con el Gobierno Estatal y Federal.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó el evento Asamblea “Asambleas Voces por la Igualdad y contra las violencias”, realizado en el auditorio municipal y organizado por la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado en coordinación con la Federación; destacando la relevancia de que Soledad sea sede de un encuentro que impulsa la reflexión colectiva y la construcción de territorios seguros para mujeres, niñas, jóvenes y adultas.

“Hoy reconocemos en el Gobierno Federal y Estatal, el impulso de estas Asambleas que atienden el sentir de las mujeres y reafirman nuestro compromiso de erradicar la violencia en su contra, respaldando siempre la salvaguarda de sus derechos y su dignidad”, expresó. Subrayó que el municipio se suma a la estratgia nacional de combate de la violencia de género, con la construcción de un Centro LIBRE en la colonia Pavón, que dará servicios de prevención y atención integral a la población femenina.

Resaltó que en Soledad se trabaja de manera cercana con las mujeres, implementando acciones de apoyo, atención y protección a través de dependencias municipales como la Guardia Civil, la Instancia de las Mujeres y la Unidad Especializada en Atención de la Violencia Intrafamiliar y de Género. “Este municipio cuenta con todo el apoyo de nuestro gobierno local para seguir avanzando en políticas públicas que prioricen la seguridad, la justicia y el bienestar de nuestras mujeres”, subrayó.

En representación del Gobierno Federal, Anabel López Sánchez, directora general de Políticas de Prevención de la Secretaría de las Mujeres, enfatizó que la estrategia nacional busca que tanto mujeres como hombres conozcan los derechos de las mujeres. “Estamos repartiendo millones de cartillas en todo el país, y aquí en Soledad ya se construye un Centro LIBRE que dará orientación psicológica, asesoría legal y acompañamiento integral”, destacó.

Por su parte, Gloria Serrato Sánchez, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí, agradeció la anfitrionía del Alcalde soledense y su respaldo constante, señaló que este municipio fue elegido como punto de arranque de las asambleas en la entidad gracias a la amplia participación de mujeres; con este esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno, se refuerza el objetivo de generar espacios seguros, abiertos y participativos, en donde las voces de las mujeres sean escuchadas y se impulse la igualdad sustantiva.