SOLEDAD DE G. S. SUMA ALIANZA CON TEMAZCALLI PARA PROMOVER SALUD INTEGRAL EN ESTUDIANTES

– El Alcalde Juan Manuel Navarro firmó un convenio de colaboración con la institución estatal para canalizar a estudiantes con diagnóstico de ansiedad, depresión, TDAH o trastornos alimenticios, además de ofrecer tarifas accesibles a familias y trabajadoras y trabajadores municipales.

El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz firmó un convenio de colaboración con el Instituto Temazcalli para fortalecer la atención psicológica y la prevención en escuelas de Soledad de Graciano Sánchez; con este acuerdo se garantiza que las y los alumnos detectados con situaciones como ansiedad, depresión, déficit de atención e hiperactividad o trastornos alimenticios puedan ser canalizados de manera inmediata, priorizando el bienestar de las familias y la cercanía del Gobierno Municipal con quienes requieren apoyo.

El Presidente Municipal destacó que este convenio permitirá gestionar costos accesibles para que las familias en situaciones económicas complicadas reciban atención psicológica sin que el factor económico sea un impedimento; señaló que la instrucción de su administración es escuchar y atender cada caso, reforzando la red de apoyo que se mantiene en constante contacto con la comunidad educativa del municipio.

El acuerdo también contempla beneficios para las y los trabajadores del Ayuntamiento, así como exámenes toxicológicos a bajo costo para los elementos de la Guardia Civil Municipal, el Alcalde subrayó que brindar este respaldo contribuye a mantener un servicio público sólido, preparado y cercano a la ciudadanía.

Además, el Instituto Temazcalli continuará impartiendo pláticas de prevención en escuelas que así lo soliciten, fortaleciendo acciones que promueven la salud emocional entre niñas, niños y jóvenes; con ello, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantenerse próximo a las familias y de trabajar para que todas y todos tengan acceso a servicios esenciales que impulsen su bienestar.