SOLEDAD DE G. S. SE FORTALECE CON COORDINACIÓN TOTAL EN OPERATIVO «INVIERNO SEGURO 2025»

– El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz acompañó al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el inicio del dispositivo, reforzando la presencia municipal y el trabajo interinstitucional para garantizar paz y tranquilidad a las familias durante las celebraciones decembrinas.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, acompañó al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona durante el banderazo de arranque del Operativo Interinstitucional “Invierno Seguro”, acción estratégica que fortalece la paz y la tranquilidad en esta temporada decembrina; en las instalaciones del C5i2, el Alcalde refrendó el compromiso municipal de mantener una presencia cercana y permanente para proteger a las familias soledenses y a quienes visitan la región.

El operativo reúne a mandos y personal operativo de instituciones de seguridad, cuerpos de emergencia y servicios médicos y auxilio de los tres órdenes de gobierno; en este esfuerzo interinstitucional, Soledad de Graciano Sánchez participa con la Guardia Civil Municipal, equipos tácticos, unidades motorizadas y elementos capacitados para reforzar vigilancia en carreteras, corredores turísticos, zonas comerciales y espacios públicos de alta afluencia.

El Ayuntamiento mantiene un despliegue cercano a la población para anticipar riesgos y responder con inmediatez a cualquier llamado ciudadano, fortaleciendo las acciones que el Gobierno del Estado impulsa para asegurar celebraciones decembrinas en armonía; además, desde el C3 Municipal se realiza un monitoreo permanente que permite coordinar con rapidez a las unidades operativas, vigilar zonas estratégicas y atender reportes en tiempo real, reforzando la capacidad preventiva y la presencia institucional en beneficio de las familias soledenses.

“El compromiso es estar presentes donde la gente nos necesita, acompañando a las familias para que disfruten esta temporada con absoluta tranquilidad, Soledad trabaja hombro con hombro con las instituciones estatales y federales para que la seguridad sea una realidad en cada colonia y en cada espacio público”, expresó el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz durante el arranque del dispositivo, reafirmando que el municipio responde a las instrucciones de mantener una vigilancia ordenada, preventiva y humana.

Con este operativo, el Ayuntamiento refuerza su vocación de cercanía y servicio, respaldando los esfuerzos estatales para garantizar celebraciones tranquilas durante Navidad, Año Nuevo y eventos masivos; la Administración Municipal reafirma que se mantiene atenta las 24 horas para salvaguardar la integridad de la población, consolidando un entorno seguro y confiable para todas y todos.