SOLEDAD DE G. S. SE CONSOLIDÓ EN 2025 COMO TERRITORIO CLAVE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

– El Ayuntamiento cerró el año con un balance positivo en inversión, apertura de negocios y generación de empleos dignos, resultado de una política de impulso productivo cercana a las familias y a los sectores económicos.

Gracias a una estrategia enfocada en la cercanía con la población, el fortalecimiento de negocios locales y la creación de condiciones propicias para nuevos proyectos productivos, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez cierra 2025 con resultados contundentes en materia de desarrollo económico, al consolidarse como un municipio atractivo para la inversión y generador de empleo digno; este trabajo, alineado al Plan Municipal de Desarrollo, se ha realizado por encomienda y bajo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Durante el año, Soledad de Graciano Sánchez fue beneficiado con la llegada y expansión de empresas transnacionales, nacionales y locales, así como con la apertura de negocios de los sectores servicios, comercio, turismo y salud, entre los que destacan firmas internacionales como Walmart, Carl’s Jr. y Starbucks, además de tiendas nacionales como Promoda y Coppel Motos, ampliaciones de centros comerciales y la instalación de laboratorios como Salud Digna, que abrió su primera sucursal en el municipio; estas acciones se traducen en empleos de reciente creación, formales y con todas las prestaciones de ley, acercando oportunidades a las familias soledenses.

Al respecto, el director de Desarrollo Económico, Héctor Xavier Andrade Ovalle señaló que, durante el año 2025, Soledad se vio beneficiado con la inversión de empresas transnacionales, nacionales y locales. «El Alcalde Juan Manuel Navarro ha dispuesto en su Plan Municipal de Desarrollo impulsar a los empresarios locales soledenses, a los micros y pequeños empresarios, fortalecerlos mediante mecanismos de participación y agilizar los trámites al interior del Ayuntamiento”.

Añadió que uno de los pilares de la administración es generar un desarrollo económico incluyente, con mano de obra calificada proveniente tanto de la zona urbana como de las comunidades rurales, incluyendo jóvenes, mujeres, hombres, personas con discapacidad y adultos mayores.

Como parte de esta visión cercana y socialmente responsable, el Ayuntamiento mantiene activa los 365 días del año la bolsa de trabajo de Desarrollo Económico, un espacio gratuito donde las empresas ofertan vacantes y las y los buscadores de empleo reciben asesoría y vinculación laboral; este esfuerzo, acompañado por acciones en infraestructura, ordenamiento urbano y agilización de trámites, ofrece certeza jurídica a los inversionistas y reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de escuchar, atender y estar cerca de todos los sectores de la población, construyendo un Soledad con más oportunidades y bienestar compartido.