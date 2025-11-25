SOLEDAD DE G. S. PROFESIONALIZARÁ LA ATENCIÓN TURÍSTICA  PARA ADULTOS MAYORES CON CAPACITACIÓN GRATUITA

– El Ayuntamiento ofrecerá una jornada formativa virtual con validez oficial dirigida a prestadores de servicios turísticos, para fortalecer la calidad y sensibilidad del sector en la atención a Adultos Mayores.

Soledad de Graciano Sánchez se prepara para dar un paso firme hacia un modelo turístico más humano y profesional, al convocar a las y los prestadores de servicio a una capacitación especializada en la atención a personas adultas mayores, en el marco de la estrategia permanente del Ayuntamiento para fortalecer la calidad del servicio y elevar el bienestar de todas y todos, siguiendo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien impulsa un rostro turístico más sensible y cercano a la ciudadanía.

La capacitación impulsada por la Dirección de Turismo Municipal se desarrollará el próximo 26 de noviembre, de 13:00 a 15:00 horas, a través de la plataforma Zoom: https://us02werzoom.us/meeting/register/snvzadvooerzbouzokiqdah/registration, permitiendo que personal de hoteles, restaurantes, viñedos, comercios y transporte acceda sin costo a un proceso de profesionalización con validez oficial; con ello, el municipio reforzará la preparación de quienes diariamente reciben a visitantes y familias soledenses.

Felipe Cárdenas Quibrera, titular de Turismo Municipal, afirmó que esta formación abrirá nuevas oportunidades para un servicio más cálido y respetuoso, especialmente hacia las y los adultos mayores. “La calidad turística también se construye desde la sensibilidad, esta capacitación marcará una diferencia real en la experiencia de quienes visitan o viven en Soledad”, expresó.

La jornada formativa contará con el respaldo de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, para fortalecer el trabajo coordinado y consolidar un sector competitivo y atento; desde la Administración Municipal se continuará impulsando acciones que refuercen la cercanía con la población y el compromiso de ofrecer servicios turísticos a la altura de un municipio en constante crecimiento.