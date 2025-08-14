SOLEDAD DE G. S. INVITA A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y MUSICALES EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

– Este domingo 17 de agosto, el municipio invita a toda la población a sumarse a la primera Carrera Atlética y al Sole-Fest en la Plaza Principal, actividades que promueven integración, salud y talento juvenil.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, siguiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, invita a toda la población a ser parte de las actividades que se realizarán este domingo 17 de agosto para conmemorar el recién Día Internacional de la Juventud 2025, una fecha que busca visibilizar la fuerza, talento y creatividad de las y los jóvenes, así como fortalecer el tejido social a través del acercamiento con el deporte, la cultura y la convivencia sana.

La jornada iniciará a las 8:00 de la mañana con la primera Carrera Atlética por el Día de la Juventud, que tendrá como punto de partida y meta la Presidencia Municipal, este recorrido de 3 kilómetros se desarrollará en el circuito tradicional de la Carrera de la Enchilada, reconocido a nivel nacional por su trazado plano y atractivo para corredores, se trata de una actividad abierta a personas de todas las edades, pensada no como una competencia, sino como una oportunidad de promover la salud, la integración familiar y el uso positivo de los espacios públicos.

Por la tarde, la Plaza principal se convertirá en el escenario del Solefest 2.0, un festival artístico y cultural que reunirá talento local y nacional, el público podrá disfrutar de presentaciones de danza folclórica, hip hop por la paz, exhibiciones de bikers, freestyle, música urbana y muchas sorpresas más, en un ambiente de inclusión y celebración de la creatividad juvenil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar el deporte, la cultura y la prevención como herramientas para fortalecer el tejido social, generando oportunidades que motiven a las y los jóvenes a ser protagonistas en la construcción de un municipio unido, seguro y lleno de vida.