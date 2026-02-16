SOLEDAD DE G. S. IMPULSA EL FUTURO ACADÉMICO DE JÓVENES CON FERIA MUNICIPAL DE UNIVERSIDADES

– Más de 30 instituciones educativas participarán el 26 de febrero en el estacionamiento del Teatro y Centro Cultural de Soledad, acercando opciones educativas, becas y promociones a estudiantes del municipio.

Más de 30 universidades acercarán su oferta académica a la juventud soledense en la Feria Municipal de Universidades que el Ayuntamiento realizará el jueves 26 de febrero, de 10:00 a 16:00 horas, en el estacionamiento del Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango», que acercará su oferta académica y becas directamente a las y los estudiantes, como parte de la estrategia de cercanía social impulsada por el Juan Manuel Navarro Muñiz.

A través de la Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal, se extiende la invitación a todas las preparatorias del municipio para que asistan con sus alumnas y alumnos, con el propósito de que conozcan planes de estudio, requisitos de ingreso y alternativas de financiamiento en un solo lugar, reafirmando así una administración cercana que escucha a las juventudes y acompaña a sus familias en decisiones clave para su futuro.

La titular del área, Velia Guadalupe Castro Granja, informó que se continúa fortaleciendo la red de convenios con instituciones de nivel superior para ofrecer descuentos y apoyos económicos, además de gestionar nuevas promociones con universidades que aún no cuentan con acuerdo formal; precisó que las carreras con mayor demanda de becas municipales entre las y los jóvenes son Derecho, Nutrición y Enfermería.

“Esperamos una gran participación de estudiantes, porque esta Feria representa una oportunidad para que encuentren en un solo lugar distintas opciones académicas; además, seguimos trabajando en la gestión de becas con universidades con las que ya tenemos convenio y buscamos que otras instituciones se sumen con promociones y descuentos que beneficien a nuestras y nuestros jóvenes”, declaró.

Con esta Feria de Universidades, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de generar condiciones reales para que más estudiantes accedan a la educación superior, manteniéndose cerca de la población, atendiendo sus necesidades y construyendo oportunidades que impulsen el desarrollo profesional de las nuevas generaciones de Soledad.