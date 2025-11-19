SOLEDAD DE G. S. FORTALECE LA GESTIÓN PÚBLICA CON CAPACITACIÓN EN TRANSPARENCIA

– Personal del Ayuntamiento participó en una jornada formativa impartida por la CEGAIP, con contenidos claves para una función pública responsable y comprometida con el bienestar de las familias.

Con el propósito de reforzar la gestión responsable y asegurar que cada área mantenga una relación cercana y clara con la población, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez impulsó una capacitación integral dirigida a sus funcionarias y funcionarios denominada “Transparencia en acción: claves para una gestión pública responsable”, a cargo del comisionado presidente José Gerardo Navarro Alviso, que permitió profundizar en los procedimientos que garantizan el derecho de acceso a la información.

Los módulos abordaron desde las obligaciones marcadas por la ley, el funcionamiento de la Unidad de Transparencia, la atención oportuna de solicitudes de información, la actuación del Comité de Transparencia y los criterios del marco normativo vigente; la formación también incluyó elementos esenciales sobre protección de datos personales, elaboración de avisos de privacidad, procedimientos ARCO, oficialidad de datos y lineamientos estatales, fortaleciendo las competencias de quienes diariamente atienden a la ciudadanía.

Asimismo, se revisó el manejo adecuado de la información en plataformas como la PNT y el PETS, el cumplimiento de cargas públicas, la integración de hipervínculos y los mecanismos de verificación que evalúan la calidad y oportunidad de la información gubernamental, y temas como estado abierto, sus pilares, la participación ciudadana y los beneficios que este modelo ofrece para que las familias soledenses cuenten con una administración que escucha y atiende.

Al finalizar, la CEGAIP entregó un reconocimiento al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez por su participación y compromiso en actividades que fortalecen la transparencia, refrendando el esfuerzo institucional por mantener una administración sólida, confiable y siempre cercana a la población.