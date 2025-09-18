SOLEDAD DE G. S. CONSOLIDA REPRESENTATIVIDAD JUVENIL CON INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

– Con la toma de protesta y firma del acta constitutiva, jóvenes con perfiles académicos, culturales y sociales se suman al nuevo Consejo, que sesionará cada dos meses para generar propuestas en beneficio de la juventud soledense.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Juventud, concretó la instalación del Consejo Municipal de la Juventud, un órgano equitativo y representativo que será punto de encuentro de ideas, propuestas y proyectos en beneficio de las y los jóvenes; el acto protocolario se llevó a cabo en el Auditorio Municipal, con la toma de protesta y la firma del acta constitutiva con la presencia de Miguel Iván Hernández López, representante del Instituto Potosino de la Juventud.

Gerardo Sosa Torres, responsable del Instituto Municipal de la Juventud, destacó que este Consejo abre espacios de participación real: “Damos un paso firme hacia la construcción de un futuro en el que la voz de las y los jóvenes no solo se escuche, sino que se convierta en motor de decisiones, proyectos y políticas públicas que transformen nuestro municipio, con su energía, talento y visión lograremos avanzar en temas como cultura, salud, emprendimiento, deporte y participación ciudadana”.

La mesa directiva quedó conformada por Héctor Macías Torres como presidente;Valeria Morúa como secretaria y Naif Alexander Martínez Suárez como tesorero; también se integran al Consejo: Agapito Jasso, Cristal Jaqueline Martínez, Nelly Cristina Mendoza Pérez, Perla Mariana Loredo, Christian Jonathan Flores y Luis Javier Navarrete, todos ellos cuentan con estudios profesionales y experiencia en asociaciones civiles, el arte y la cultura, lo que enriquecerá la labor colectiva.

El Consejo Municipal de la Juventud sesionará cada dos meses, presentando reportes y generando proyectos con prioridad a los intereses de las y los integrantes, con el objetivo de trabajar de manera integral en distintas áreas de la juventud y consolidar a Soledad de Graciano Sánchez como un municipio donde las y los jóvenes sean protagonistas en su transformación.