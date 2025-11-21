SOLEDAD DE G. S. CONCLUYE JORNADA INVERNAL DE VACUNACIÓN CON MÁS DE MIL DOSIS APLICADAS Y PREPARA SEGUNDA ETAPA

– El Ayuntamiento refuerza su política de cercanía con una campaña coordinada que seguirá activa durante la temporada invernal, para proteger a la población.

La campaña invernal de vacunación que emprendió el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, en coordinación con instancias estatales de salud, cerró este jueves su primera etapa en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, con un total de mil 87 dosis aplicadas contra influenza, COVID-19 y neumococo; de acuerdo con el Servicio Médico Municipal, la mayor respuesta se registró en la cabecera municipal, particularmente en los puntos instalados en la Unidad Administrativa Municipal y la Presidencia, demostrando la confianza de las familias en las acciones que impulsa la administración.

Aunque la jornada concluyó conforme a lo programado, la temporada invernal continúa, por lo que el Ayuntamiento mantendrá el apoyo a la ciudadanía mediante la disponibilidad de vacunas en distintos puntos del municipio, el personal médico informó que ya se trabaja en una segunda etapa, con la finalidad de acercarse a colonias donde habita un alto número de adultos mayores que difícilmente pueden trasladarse, como la Unidad Habitacional Pavón, reforzando así la política de cercanía y atención directa que guía el trabajo municipal.

El Servicio Médico Municipal recordó que las y los soledenses pueden acudir de manera regular a las unidades médicas que les corresponden, donde la vacuna contra influenza y neumococo permanece disponible para toda la población; este esfuerzo se mantiene por indicaciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha instruido ampliar la cobertura para proteger a sectores vulnerables y garantizar que las familias cuenten con un respaldo efectivo durante el invierno.

Finalmente, se informó que, por el momento, la vacuna contra COVID-19 se encuentra agotada debido a la alta demanda; sin embargo, el Ayuntamiento está a la espera de un nuevo embarque para continuar ofreciéndola en cuanto llegue, reafirmando el compromiso de escuchar, atender y mantenerse cerca de la ciudadanía.