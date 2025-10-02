SOLEDAD DE G. S. CELEBRARÁ 258 AÑOS DE SU FUNDACIÓN CON ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

– Las Direcciones de Cultura, Educación y Cronista Municipal preparan un programa cultural e histórico que destaca la identidad del municipio y acerca a la población local a sus raíces.

El municipios de Soledad de Graciano Sánchez cumplirá el próximo 8 de octubre 258 años de su fundación, por lo que el Ayuntamiento, a través de las áreas de Cultura, Educación y Cronista, se encuentra listo celebrarlo con un programa multicultural que acercará a jóvenes, adultos mayores y sectores vulnerables a la historia, la tradición y la riqueza cultural de la ciudad, reforzando el sentido de identidad y orgullo por Soledad.

Entre las actividades destacan la exposición fotográfica “Soledad en el paso de la historia”, que se presentará en el lobby del Teatro y Centro Cultural Municipal, una muestra que reúne fotografías históricas en blanco y negro que documentan la transformación del municipio a lo largo de los años, permitiendo a la población observar cómo ha evolucionado y crecido la comunidad.

Como parte de los reconocimientos ciudadanos, se realizará la tradicional premiación a soledenses distinguidos, organizada en colaboración con la Dirección de Educación Municipal, con lo que se busca honrar a habitantes que han destacado por su labor y contribución al desarrollo social, educativo, cultural o deportivo del municipio, reafirmando la cercanía del gobierno con quienes trabajan por el bienestar de la comunidad.

El programa cultural se complementa con una conferencia magistral a cargo del Dr. Armando Hernández Souverbille, director Académico del Colegio de San Luis (COLSAN), que abordará la historia de Soledad, destacando sus momentos clave y figuras relevantes a lo largo de sus más de dos siglos de existencia; finalmente, el evento incluirá el estreno del danzón “Apasionados”, dedicado al municipio, que celebra sus raíces culturales y honra la tradición musical de la región, invitando a la población a reconectar con su historia a través del arte y la música.

Todas estas actividades demuestran el compromiso del Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez de escuchar, atender y acercarse a la población, promoviendo la participación ciudadana y la valoración de la historia y la cultura local, en un aniversario que resalta la identidad y el legado de la ciudad a lo largo de 258 años.