SOLEDAD

SOLEDAD DE G. S. CAUTIVÓ EN LA FENAPO CON UN STAND QUE CONQUISTÓ A VISITANTES DE MÉXICO Y EL MUNDO

By Redacción
lunes, septiembre 1, 2025

– Con ambiente de tradición y fiesta, el stand del Ayuntamiento atrajo a turistas nacionales e internacionales, quienes disfrutaron de actividades interactivas y la riqueza cultural de Soledad de Graciano Sánchez.

Soledad de Graciano Sánchez concluyó con gran éxito su participación en la Feria Nacional Potosina, donde el stand del Ayuntamiento se consolidó como un espacio de encuentro para miles de visitantes de México y del extranjero, con un ambiente lleno de tradición, cultura y alegría, este punto de reunión se convirtió en una muestra de la identidad soledense y del compromiso del Gobierno Municipal de mantenerse cercano a las familias.

Durante más de tres semanas, distintas dependencias municipales trabajaron de manera coordinada para mostrar lo mejor de la riqueza de Soledad, en el registro de visitantes se tuvieron familias provenientes de estados como Querétaro, Monterrey, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Puebla, Guadalajara y Ciudad de México, así como turistas internacionales de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, Alemania y Japón.

Felipe Cárdenas Quibrera, director de Cultura y Turismo, subrayó que esta participación histórica responde a la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de acercar eventos de calidad a la ciudadanía. “Nos vamos con una enorme alegría y con la promesa de regresar el próximo año con más sorpresas y acciones que sigan consolidando a Soledad como destino cultural y turístico”, afirmó.

Las y los asistentes disfrutaron de actividades interactivas como la Lotería Soledense, que reunió a chicos y grandes para descubrir atractivos, tradiciones y gastronomía; además recibieron souvenirs como bolsas ecológicas, lapiceros y trípticos, y conocieron el Pasaporte Turístico Vive Soledad, estrategia que fortalece el orgullo de pertenencia y proyecta a la localidad como destino cultural.

