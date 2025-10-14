SOLEDAD DE G. S. AMPLIA SU CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA CON MÁS INVERSIONES

– Este jueves, se inaugurará la segunda sucursal de la reconocida cadena Carl’s Jr., ubicada en calle Acapulco; la primera se encuentra en Plaza Las Palmas.

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso con el impulso al desarrollo económico y la atracción de nuevas inversiones, cómo lo ha instruido el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, al sumar la consolidación de más establecimientos de reconocidas marcas que generan empleos directos, servicios integrales para la población y dan muestra de la vocación comercial que tiene el territorio.

En ese sentido, se confirma la apertura de una nueva sucursal de la reconocida cadena internacional Carl’s Jr., que inaugurará su segundo establecimiento en el municipio este jueves 16 de octubre a las 11 de la mañana; la nueva sucursal se ubicará en la calle Acapulco de la colonia San Felipe y representa un paso más en la consolidación del municipio como un polo de crecimiento comercial y de oportunidades laborales.

Actualmente, la primera sucursal de Carl’s Jr. en Soledad se encuentra en la Plaza Palmas, y su éxito ha sido un factor decisivo para que la empresa decidiera expandirse nuevamente dentro del territorio municipal, confirmando la confianza del sector privado en el ambiente económico y social que promueve la administración encabezada por el Alcalde Navarro Muñiz, quien ha impulsado acciones para fortalecer la infraestructura urbana, mejorar los servicios y atraer inversiones que beneficien a las familias soledenses.

El director de Desarrollo Económico, Héctor Xavier Andrade Ovalle, destacó la importancia de esta nueva apertura al señalar que “Soledad se fortalece con la llegada de más inversiones que consolidan al municipio como un punto estratégico para el desarrollo económico en la región, cada nueva empresa que elige establecerse aquí da muestra de la confianza en las políticas de crecimiento, estabilidad y cercanía que impulsa nuestro Gobierno Municipal”.

Con esta expansión, Soledad refuerza su corredor económico, generando empleos directos e indirectos, incentivando el consumo local y mejorando la competitividad en el sector de servicios; la instalación de marcas internacionales como Carl’s Jr. demuestra que el municipio es un destino atractivo para la inversión gracias a su ubicación estratégica, su población dinámica y el respaldo institucional que ofrece el Gobierno Municipal.