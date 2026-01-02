17.7 C
SOLEDAD

SOLEDAD CIERRA FESTIVIDADES DECEMBRINAS CON RESULTADOS FAVORABLES EN ATENCIÓN DE INCIDENCIAS

By Redacción
viernes, enero 2, 2026

– El Sistema Municipal de Protección Civil reportó ocho incendios menores sin personas lesionadas, así como el decomiso de 105 kilogramos de pirotecnia prohibida, resultado de la prevención, la corresponsabilidad y la cercanía con las familias.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, informó que durante las festividades decembrinas, entre la celebración de Navidad y Año Nuevo, se registró saldo blanco en el municipio, al no presentarse personas lesionadas de gravedad, sino situaciones menores, reflejo de los operativos preventivos y del trabajo cercano con la población para proteger a las familias, un interés del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El director del Sistema Municipal de Protección Civil, Martín Bravo Galicia detalló que se atendieron ocho incendios menores, en su mayoría provocados por el uso de pirotecnia; cuatro de ellos se registraron en pastizales, sin que ninguno trascendiera a mayores ni representara riesgo para la integridad de las y los soledenses, gracias a la respuesta oportuna de los cuerpos de emergencia.

Asimismo, destacó que durante los operativos implementados se logró el decomiso de 105 kilogramos de pirotecnia prohibida, evitando su venta y almacenamiento, y contribuyendo a generar mayor conciencia entre la ciudadanía sobre las consecuencias en el uso de estos productos, especialmente en zonas habitacionales y cerca de sectores vulnerables.

Estas acciones se realizaron siguiendo la línea de trabajo del Gobierno Municipal que escucha, atiende y se mantiene cercano a la gente, priorizando la seguridad, la prevención y el bienestar de las familias, niñas, niños y adultos mayores de Soledad de Graciano Sánchez.

