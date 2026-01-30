SOLEDAD AVANZA EN GRANDE CON MEGAPROYECTO DE LA ALBERCA OLÍMPICA MUNICIPAL: JUAN MANUEL NAVARRO

– El Alcalde informó que ya concluyeron las etapas de excavación y cimentación, y actualmente se trabaja en el armado y colado de columnas, garantizando una obra ordenada y pensada para el bienestar de la población.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que la construcción de la Alberca Olímpica en la Unidad Deportiva 21 de Marzo, es el cumplimiento de un compromiso con las familias, principalmente, jóvenes, que buscaban tener en su municipio un espacio donde desarrollar talento deportivo y forjarse como atletas de alto rendimiento, sin tener que trasladarse a espacios fuera de Soledad; dijo que este megaproyecto de infraestructura deportiva registra un avance del 25 por ciento y su progreso camina de manera ordenada, demostrando acciones de cercanía, oportunidades y crecimiento urbano histórico.

El edil añadió que hacer realidad esta Alberca, es muestra del orden en la planeación y del cumplimiento de los tiempos establecidos para una obra estratégica que fortalecerá el deporte y la convivencia familiar en el municipio, atendiendo una de las demandas más sentidas de la población.

Detalló que ya se realizaron los trabajos preliminares, así como excavaciones y cimentación, y actualmente la obra avanza en la etapa de armado y colado de columnas, como parte de un proyecto que se desarrolla en varias fases y que marcha conforme a lo planeado, para garantizar infraestructura de calidad y cercana a la gente.

El Alcalde subrayó que Soledad se va convirtiendo en una ciudad que lo tiene todo, que “piensa en grande y avanza con paso firme”, al recordar que este proyecto fue impulsado por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, cuando fue Alcalde, y que ahora se lograron las condiciones económicas necesarias para iniciar los trabajos, priorizando acciones que impacten de manera directa en la calidad de vida de las familias, jóvenes y sectores que hoy buscan espacios dignos para el deporte y la salud.

Finalmente, Juan Manuel Navarro destacó que la Alberca Olímpica municipal representa un beneficio histórico para Soledad, ya que permitirá que las y los soledenses no tengan que trasladarse a la capital para entrenar o competir, además de abrir la puerta para que personas de otros municipios, incluidos capitalinos, visiten Soledad, consolidando un gobierno cercano que escucha, atiende y cumple a su gente.