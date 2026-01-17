SOLEDAD AVANZA EN EL ORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DEL COMERCIO AMBULANTE

– Por el momento, se han entregado 100 credenciales a comerciantes asignados a la Cabecera municipal y Cándido Navarro.

Con el objetivo de mantener un padrón actualizado, fortalecer la organización y el orden, así como regular la actividad comercial en la vía pública y de los tianguis rodantes del municipio, la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez inició labores de entrega de credenciales a comerciantes fijos o semi fijos.

Estas acciones son encabezadas por la titular de la dependencia, Patricia Cuevas Ovalle, en seguimiento a la instrucción del Presidente municipal, Juan Manuel Navarro Muñiz, quien impulsa una política municipal cercana, que escucha, atiende y reconoce la importancia del comercio local en la economía, la generación de empleos y nuevos emprendimientos dentro del municipio.

De acuerdo con la funcionaria, la credencialización de las y los representantes del comercio en la vía pública tiene como propósito acreditar de manera oficial su actividad, otorgarles una identidad apegada a la normativa vigente que les brinde una mayor formalidad, además de una imagen que los unifique, en beneficio tanto de comerciantes como de la ciudadanía.

Patricia Ovalle explicó que a través de cada líder de las líneas de tianguis, se gestiona hacer llegar a cada uno de los y las agremiadas que forman parte de este tipo de comercio, la necesidad de mantener una imagen ordenada y adecuada.

Actualmente, como avance se tiene la entrega de 100 credenciales, principalmente en los comercios ubicados en la Cabecera municipal y la localidad de Cándido Navarro, sin embargo, se tiene como meta abarcar cinco zonas más del municipio.

Además de esto, se invita y se recuerda a las y los comerciantes a tener en regla el pago del refrendo 2026, sus licencias de funcionamiento y en algunos casos donde los puestos usan tanques de gas o manipulan aceite comestible, que cuenten con sus dictámenes vigentes de Ecologia y Protección Civil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con los y las comerciantes soledenses, impulsando el orden y la dignificación del comercio local, bajo una política de cercanía que escucha y atiende las necesidades de su gente.