SOLEDAD AVANZA CON RESPONSABILIDAD FINANCIERA: CABILDO APRUEBA LEY DE INGRESOS 2026

– Por unanimidad, las y los regidores aprobaron el proyecto económico sin incrementos, con el fin de priorizar el bienestar y la tranquilidad de todos los sectores de la sociedad soledense.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la vigésima tercera sesión de Cabildo en la que se aprobó el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, iniciativa que no contempló ningún incremento a impuestos, como una decisión que fortalece la tranquilidad y protección económica de todos los sectores de la población, y confirma el compromiso de un gobierno cercano que escucha y atiende las demandas más sentidas.

El Alcalde destacó que la propuesta de Ley de Ingresos 2026 fue previamente analizada y avalada de forma unánime por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, lo que demuestra un trabajo coordinado para garantizar que Soledad continúe avanzando con bases sólidas y cumplir con compromisos de obra, programas y acciones que atiendan a familias sin recurrir a créditos adicionales; subrayó que la administración mantiene como eje central brindar certeza a quienes viven y trabajan en el municipio, sin afectar su economía y priorizando el bienestar colectivo.

Agregó que el Ayuntamiento se conduce con base a la disciplina y responsabilidad financiera, gracias a estrategias de control de gasto y programas de recaudación eficientes que han permitido cumplir los propósitos gubernamentales en favor de toda la ciudadanía.

Al someter el proyecto al pleno del Cabildo, las y los integrantes aprobaron por unanimidad la iniciativa, respaldando el planteamiento de mantener estabilidad fiscal y asegurar que cada acción municipal contribuya directamente al desarrollo de las colonias y comunidades. Durante la sesión, también se validaron los estados financieros del tercer trimestre del 2025, reafirmando el manejo responsable y ordenado de los recursos públicos.

Con la aprobación de la Ley de Ingresos 2026, el Ayuntamiento proyecta un presupuesto cercano a los mil 600 millones de pesos, cifra que corresponde al total de recursos que el municipio podrá recaudar y administrar durante el próximo ejercicio fiscal; este monto, establecido conforme a los lineamientos de la Hacienda Municipal, permite planear con precisión las obras, servicios y programas que fortalecen el bienestar de las familias, manteniendo un manejo responsable que refleja la disciplina financiera impulsada por el Alcalde.