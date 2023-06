Soledad atiende situación de tiradero en Fracción Rivera

• Actualmente, la humareda está controlada derivado de trabajos en coordinación con Cuerpo de Bomberos.

• Propietario recibió multa y exhorto a cumplir medidas preventivas, además de ser objeto de una multa por parte de SEGAM.

Desde las primeras horas de este lunes, y derivado del procedimiento de clausura que se llevó a cabo en el tiradero de desechos sólidos urbanos situado en Fracción Rivera, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de diversas áreas municipales, iniciaron con los trabajos de remedición en el sitio, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos a fin de extinguir la humareda activa, que hasta ayer quedó liquidada en más del 80 por ciento.

Lo anterior lo declaró el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto de Jesús Barajas Ábrego, quien mencionó que alrededor de ocho camiones de escombro fueron utilizados para rellenar el socavón en donde se había registrado la incidencia, “también se colaboró con pipas de agua y se trabajó con voluntarios del Cuerpo de Bomberos, quienes asumieron parte de esta responsabilidad brindando sus capacidades”.

Los trabajos continúan este martes, y resaltó que hasta el momento se reporta que la situación se ha controlado; sin embargo, se garantizará que el humo se extinga por completo.

Detalló que el tiradero fue clausurado hace cuatro meses por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM): “ya no se está tirando ahí desde hace tiempo basura, este no es un basurero municipal, es particular, a consecuencia de que el propietario no acató lo que pidió SEGAM se emitió una multa, situación que está vigente y quien debe responsabilizarse es el dueño, no obstante, el Ayuntamiento también asume su parte”, dijo.

Indicó que la omisión y las altas temperaturas que se registran en el municipio, habrían provocado la combustión en el lugar, incidencia que fue atendida de inmediato por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, logrando controlar la incidencia. “El Ayuntamiento ha estado ahí, hemos estado apoyando y no hemos soltado el tema”, dijo.

El incendio no está activo, pero hay una serie de trabajos emergentes para controlar el humo por lo que desde el domingo se planteó el plan de trabajo entre Cuerpo de Bomberos, Respuesta Ciudadana, Protección Civil, Ecología, entre otras áreas municipales, asentó.

Mencionó que los trabajos continuarán en la zona, ya que existe un plan de remedición a largo plazo, por lo tanto hay acercamientos con representantes de la iniciativa privada a fin de que coloque una cerca en el perímetro y se evite que este tipo de hechos puedan volver a presentarse.

