SOLEDAD ARRANCA PROGRAMA DE DESCUENTOS EN MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL

– Desde este lunes, el Gobierno Municipal acerca beneficios a las familias soledenses, que ofrece hasta 100% de descuento respecto a casas habitación, y la atención del Catastro Móvil en distintas colonias.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez puso en marcha, este lunes, el programa “Deshazte de multas y recargos: regulariza tu impuesto predial”, una estrategia que busca apoyar la economía de las familias soledenses y fomentar la regularización de sus propiedades mediante descuentos graduales que se aplicarán durante noviembre y diciembre; este programa se efectúa por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, con el propósito de mantener una administración cercana, eficiente y solidaria con la población.

Del 3 al 15 de noviembre se aplicará un 100 por ciento de descuento en multas y recargos de viviendas y un 50 por ciento en lotes baldíos, estén cercados o no; del 17 al 29 de noviembre, los beneficios serán del 60 por ciento y 30 por ciento, respectivamente; mientras que del 1 al 16 de diciembre los descuentos alcanzarán el 40 por ciento para viviendas y el 15 por ciento para lotes baldíos. Con estas facilidades, el Gobierno Municipal refuerza su compromiso con el bienestar de las y los contribuyentes, impulsando la participación ciudadana para fortalecer los servicios públicos en favor de toda la comunidad.

El programa contempla seis puntos de cobro fijos y móviles, entre ellos el Catastro Móvil, que este lunes inició operaciones en la colonia Valle de la Palma, con atención de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y continuará recorriendo diferentes colonias para acercar el servicio a todas las zonas del municipio, los puntos fijos atenderán en los edificios de Catastro ubicados en calle Blas Escontría y calle Negrete, ambos en la zona centro.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez invita a las y los ciudadanos a aprovechar estos descuentos, cumplir con su pago de manera oportuna y contribuir al fortalecimiento de los servicios básicos con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar, atender y mantener una gestión cercana a las familias soledenses, construyendo juntos una comunidad fuerte y responsable.