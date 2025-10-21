SOLEDAD, ANFITRIÓN DEL 3ER INFORME DEL CONSEJO DE LA CRÓNICA ESTATAL DE MUNICIPIOS

– El municipio soledense impulsa la preservación histórica y cultural a través de la actualización de monografías y el fortalecimiento del patrimonio arquitectónico, turístico y cultural.

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez fue sede del tercer informe del Consejo de la Crónica Estatal de los municipios de San Luis Potosí, evento que destacó por reunir a cronistas de todo el estado y reforzar el trabajo colaborativo en la investigación histórica. Esta actividad, realizada el viernes 17 de octubre, permitió al municipio consolidar su papel como impulsor y anfitrión de las acciones del Consejo durante el último periodo, cumpliendo con el compromiso con la preservación del patrimonio histórico y cultural del municipio del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Amado Juan Sánchez Cabrera, Cronista Municipal, destacó que “las monografías son la parte esencial de los cronistas porque es donde se da a conocer toda la vida de cada municipio, incluyendo aspectos históricos, arquitectónicos, turísticos, culturales y económicos; Soledad ha llevado la guía en este aspecto”. Durante el informe se resaltó la realización de 33 conferencias en la ciudad, así como la colaboración con otros estados como Michoacán, Nuevo León y Tlaxcala, que permitieron fortalecer lazos y proyectos conjuntos en materia histórica y cultural.

Entre los logros del periodo, se resaltó la actualización y complementación de las monografías municipales, un proyecto fundamental para documentar los cambios y crecimiento de Soledad; además, se fortaleció el impulso al patrimonio arquitectónico e histórico, así como a las leyendas locales, posicionando a Soledad como un municipio modelo que guía a otros municipios del estado en la preservación y difusión de su historia.

El evento contó con la presencia de instituciones como el Archivo Histórico del Estado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Francisco Cossío y el Colegio de Arquitectos del Centro del País. La administración municipal mantiene su línea de trabajo cercana a la ciudadanía, promoviendo que cada proyecto cultural e histórico beneficie directamente a las familias, a los jóvenes y a los sectores vulnerables del municipio, consolidando a Soledad como un referente en investigación y preservación histórica.