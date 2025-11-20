SOLEDAD AMPLIARÁ ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CON NUEVO CENTRO LIBRE

– La administración municipal aceleró la construcción del primer Centro LIBRE, para abrir sus puertas en el marco del 25N, fecha en que se llama a la eliminación de la violencia contra las mujeres.

– El nuevo espacio brindará apoyo cercano a las familias con servicios de protección, orientación y capacitación en instalaciones modernas y seguras.

Este 25 de noviembre, Soledad de Graciano Sánchez marcará un precedente en la protección de las mujeres, niñas y adolescentes, con la inauguración del primer Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación para las Mujeres), un espacio que terminó su construcción de manera acelerada para abrir justamente en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; este centro ofrecerá atención integral y cercana a las familias, con servicios diseñados para acompañar a quienes buscan apoyo en momentos decisivos, además de ser una iniciativa impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres y el Gobierno federal.

El Centro LIBRE abrirá sus puertas para ofrecer servicios integrales gratuitos para mujeres de todas las edades, como atención psicológica, asesoría legal, acompañamiento social y talleres para fortalecer el emprendimiento de mujeres y jóvenes, garantizando que cada persona que acuda encuentre escucha, orientación y una ruta de apoyo clara; con ello, la administración municipal reafirma su política de trabajar de la mano de la población, procurando espacios seguros y accesibles en los que las soledenses tengan un lugar inmediato al cual acudir.

Este nuevo centro, ubicado en la colonia Pavón, será un referente para la atención de casos de violencia y para el impulso de proyectos personales, contará con sala de espera, ludoteca, salón de capacitación, módulos de atención privada y un pequeño jardín con juegos infantiles, lo que permitirá recibir a mujeres, niñas y adolescentes en un entorno digno y cercano.

La obra registró una inversión superior a 1.9 millones de pesos de las aras municipales, y abarca más de 240 metros cuadrados, construidos bajo el compromiso del Ayuntamiento por ofrecer infraestructura útil, moderna y enfocada en el bienestar.

Con esta inauguración, Soledad de Graciano Sánchez se convierte en los primeros municipios en contar con un Centro LIBRE, muestra del impulso continuo de la administración para fortalecer los servicios dirigidos a las mujeres y atender, con prontitud y sensibilidad, las necesidades de sectores vulnerables.