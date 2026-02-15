SOLEDAD AMPLIA SU CAPACIDAD TURÍSTICA AL SER SEDE FINALISTA DE MISS SAN LUIS 2026

– El municipio tendrá la realización del concurso juvenil que busca elegir a la representante de San Luis Potosí

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez avanza en su consolidación como un referente turístico y cultural, con capacidad de logística y turística, al ser elegido como sede oficial del certamen Miss San Luis 2026, cuya gala final se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo en el Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”, informó el director de Turismo, Felipe Cárdenas Quibrera.

Este certamen concentrará a las candidatas de todos los municipios del Estado potosino, en un recinto que reúne las condiciones para llevar a cabo una actividad de este nivel de exigencia logística, agregó el funcionario, quien dijo que la elección de Soledad es parte de una serie de acontecimientos económicos, turísticos y sociales que ha impulsado el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Gracias al dinamismo económico, el atractivo comercial y cultural que vive el municipio, fue elegido para seleccionar a la mujer que será representante de la belleza y el talento del estado de San Luis Potosí rumbo al concurso Miss México y Miss Earth 2026 en su etapa nacional.

Dentro de la agenda oficial, las aspirantes recorrerán los lugares más representativos de Soledad, como el Cráter de la Joya Honda, símbolo de la riqueza natural del municipio, y disfrutarán de una experiencia gastronómica local con las tradicionales enchiladas potosinas que son orgullo e identidad de las y los soledenses, además, visitarán espacios de gran sabor y tradición en la “Semilla Cafetería de Campo” y el restaurante “A La Leña”.

La ruta turística también incluye un paseo enoturístico en viñedos galardonados que se ubican dentro de la demarcación como, “Pozo de Luna” y “Viña Cordelia”, fortaleciendo así la proyección del municipio como destino de cultura y riqueza gastronómica que muestran la identidad y potencial que tiene Soledad para el turismo nacional y extranjero.

Con eventos como Miss San Luis 2026 que tiene alcance y difusión nacional, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar la riqueza e identidad turística, cultural y gastronómica de Soledad de Graciano Sánchez, para consolidarla como una ciudad con patrimonio natural, culinario y vinícola para el turismo nacional e internacional.